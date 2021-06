Juntos por el Cambio avanza en el armado electoral y este martes hay cumbre presencial

La cúpula de Juntos por el Cambio se reunirá este martes a las 18 para avanzar en el armado electoral 2021 y redefinir posturas sobre la estrategia sanitaria aplicada en el marco de la pandemia de Covid-19; el operativo de vacunación y las aristas económicas y Justicia como agenda.

Con la presencia del expresidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, el frente opositor concretará la segunda convocatoria presencial, tras la primera cumbre que se realizó bajo esta modalidad en abril.Según los organizadores, no habrá invitaciones, sino sólo estarán los integrantes de la mesa de la coalición, integrada por autoridades partidarias y parlamentarias de la UCR, PRO y la Coalición Cívica (CC), que buscarán consensuar un posicionamiento común en los temas de coyuntura, sin embargo se descartó por el momento la asistencia de la exdiputada Elisa Carrió.El encuentro se desarrollará en momentos en lo que Juntos por el Cambio acrecienta las internas dentro de la alianza: días atrás la titular del PRO, Patricia Bullrich, cuestionó a la exmandataria bonaerense, por su intención de mudarse de distrito y competir en territorio porteño."Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento tiene que ver más con el 2023 que con el presente. No ayuda a lo que nosotros necesitamos”, apuntó la exministra de Seguridad.Otro capítulo lo protagonizó el intendente de Vicente López, Jorge Macri quien tildó de "capricho" la propuesta de Rodríguez Larreta de impulsar la candidatura de Diego Santilli en la Provincia."Las decisiones de quien es candidato en cada distrito las decide el distrito. No se ponen desde otro lugar”, fustigó el jefe comunal.En este escenario, también estarán los jefes parlamentarios del partido, Cristian Ritondo (Diputados) y Humberto Schiavoni (Senado), además de las autoridades de la UCR: el presidente del Comité Nacional, Alfredo Cornejo, los jefes parlamentarios Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado) y el senador Martín Lousteau.En tanto por la CC dirán presente el titular del partido, Maximiliano Ferraro; el jefe de su bloque en Diputados, Juan Manuel López; y la titular de la asamblea partidaria, Maricel Etchecoin; además de la pata peronista que integra el auditor Miguel Pichetto.