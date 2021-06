¿Quiénes son los diputados opositores que aprobaron la ley de compra de vacunas?

Un total de 114 diputados de la oposición, entre los que se encuentran el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, votaron a favor de la Ley de Vacunas destinada a Generar Inmunidad Adquirida contra el Covid-19, que hoy impide cerrar contrato con la farmacéutica Pfizer.

Se votó la ley que pidió el Gobierno, que estaba negociando con los laboratorios bajo cláusulas de total confidencialidad. Y se lo hizo para facilitar la llegada de vacunas, obviamente. Hicieron exactamente lo contrario. https://t.co/bVtxeMz2eB — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) June 8, 2021

Así lo indica el acta 5 correspondiente a la sesión 9 que tuvo lugar en la Cámara baja el 7 de octubre pasado. Tras el rechazo que lanzó este martes el legislador cordobés al fustigar por la no convocatoria de los representantes de la firma estadounidense en la redacción del proyecto, la normativa sólo encontró reparo en 8 integrantes del cuerpo y 11 abstenciones."Nicolás Vaquer -gerente de Pfizer- dijo que la ley no es compatible con lo que la empresa solicita. El dato llamativo es que dijo que NO fueron convocados por el Gobierno a participar de la confección de la ley. Quedó claro que el Ejecutivo priorizó laboratorios como AstraZeneca", denunció el diputado radical en redes sociales.La ley, que cosechó 230 votos afirmativos, logró un amplio consenso de las distintas fuerzas políticas, entre ellos los integrantes de Juntos por el Cambio: 8 fueron aportados por la Coalición Cívica; 44 del PRO, y 40 de la Unión Cívica Radical (UCR)."Se votó la ley que pidió el Gobierno, que estaba negociando con los laboratorios bajo cláusulas de total confidencialidad. Y se lo hizo para facilitar la llegada de vacunas, obviamente. Hicieron exactamente lo contrario", jutificó el legislador Fernando Iglesias, quien también acompañó con la sanción.En la exposición que protagonizó el gerente de Pfizer en Argentina ratificó que la reglamentación “no es compatible” con las condiciones exigidas por el laboratorio y confirmó que "en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o existencias de intermediarios".“Seguimos a disposición del Gobierno para seguir avanzando en pos de lograr un potencial acuerdo que sea satisfactorio tanto para el Gobierno como para Pfizer”, subrayó Varquer.