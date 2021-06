El 63% de los hogares de barrios populares de CABA están a cargo de mujeres

Les comparto este informe sobre los datos de RENABAP de la Ciudad de Buenos Aires. Datos útiles que demuestran la urgencia de construir una nueva ciudad con justicia ambiental, justicia social y redistribución feminista de las riquezas. https://t.co/JTmghFvA4c — Victoria Freire (@vicki_freire) June 7, 2021

En los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires el 63,5% de las viviendas tiene como responsable de hogar una mujer, según un informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP) que realizó un análisis de las situaciones de desigualdad que impactan en las mujeres y reclamó políticas públicas con perspectiva de género.El informe muestra "la cruda desigualdad que existe en la Ciudad de Buenos Aires que impacta particularmente en las mujeres, quienes están a cargo del 63,5% de los hogares en los barrios populares, y los jóvenes, que representan el 55% del total de estos barrios, mientras en el resto de la ciudad son el 32%", dijo la socióloga Victoria Freire, a cargo del Observatorio.En relación a los hogares monoparentales, explicó que "el 89% está a cargo de mujeres en los barrios populares. Y para empeorar las cosas, las mujeres también tienen menos empleos y peores pagos". De acuerdo al informe, la brecha de ocupación en esta población "es mayor que en el resto de la ciudad, donde 7 de cada 10 hombres tienen trabajo y solo 4 de cada 10 mujeres tienen trabajos pagos". Por otro lado, el 23% de las mujeres tienen trabajo sin ingresos y sólo el 0,5% de los hombres están en la misma situación.El estudio se hizo en base a datos del Registro Nacional de Barrios Populares, y la información relevada indicó que "el 93% de esos barrios no tienen acceso formal al agua corriente y el 75% no accede a redes cloacales". Asimismo, "el 77% no tiene acceso formal a la red eléctrica y más del 98% no tiene acceso a la red formal de gas, lo cual suele golpear aún más en estas épocas del año".También indagó en las diferencias entre el sur y el norte de la ciudad: el 95% de la población de los barrios populares es de las comunas sur (4, 7, 8 y 9). "Esta brecha territorial viene creciendo hace muchos años en la Ciudad de Buenos Aires" afirmó la socióloga. En las comunas del sur "el promedio de ingreso per cápita familiar representa aproximadamente la mitad del ingreso promedio general de la ciudad"."Esta desigualdad impacta en los géneros, las mujeres de los barrios mas pobres trabajan en actividades no remuneradas el doble que las mujeres de los hogares con más recursos, ya que dedican 7,07 horas de trabajo no remunerado al día, mientras que en los barrios del norte 3,27 horas según la encuesta de uso del tiempo", reveló la investigación."Vivimos en la ciudad más rica del país y sin embargo las desigualdades crecen año a año. Esto es reflejo de una perspectiva limitada del Gobierno de la Ciudad a la hora de pensar políticas públicas con perspectiva de género", aseguró Freire. Y agregó que las mujeres y los jóvenes "son los principales perjudicados de la profunda desigualdad económica de nuestra ciudad. Es fundamental que Horacio Larreta tome nota de esta realidad y proponga ayuda económica y políticas concretas para esta población con una perspectiva de derecho".La profesional resaltó que las políticas públicas "son herramientas fundamentales para intervenir en las condiciones que impone el mercado y alentar el desarrollo humano integral a partir del acceso a la vivienda, el trabajo y el uso del suelo que más concentra bienes y servicios". "Las desigualdades generan nuevas formas de exclusión y violencia por esto es importante construir una nueva geografía con justicia ambiental, justicia social y redistribución feminista de las riquezas", finalizó Freire.