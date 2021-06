Este viernes vence el DNU que establece las restricciones de circulación: ¿Cómo continúan las medidas?

El próximo viernes vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que dispuso el esquema de medidas de cuidado y de restricciones a la circulación vigente en la actualidad para intentar mitigar el avance de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19 y el panorama acerca de cómo continuará sigue siendo incierto.El oficialismo trabaja en la Cámara de Diputados para intentar reunir los votos necesarios que le permitan aprobar la Ley deque ya cuenta con media sanción del Senado. La iniciativa busca establecer criterios epidemiológicos para administrar los distintos niveles de medidas sanitarias según las regiones y sus realidades respecto a la tasa de incidencia de contagio y la cantidad de camas de terapias intensivas y así liberar al Ejecutivo de tener que definirlos por medio de un(DNU).En ese sentido el oficialismo trabaja para que este jueves en el plenario de comisiones de Salud y de Asuntos Constitucionales lograr un consenso que no solo le permita dar dictamen a la iniciativa, sino llevarla el jueves mismo al recinto para su debate y además reunir los votos necesarios para sancionar la ley.Hasta el momento el oficialismo no logró reunir los votos necesarios.Las restricciones impuestas de acuerdo al proyecto de ley son de mínima. Los gobernadores y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires deberán velar por su cumplimiento. Sin embargo tienen la potestad de imponer restricciones adicionales, "estas son las mínimas" aclararon.Estas son las mismas que están vigentes actualmente y que, entre otras cosas prevén, por ejemplo, que en aquellos distritos en situación de alarma epidemiológica se suspendan las clases presenciales,Sin embargo enya se preparan para tener que firmar un nuevo DNU en caso de las negociaciones en el ámbito parlamentario no lleguen a buen término a tiempo.Vale recordar que el DNU vigente estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el reciente fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y por delante los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más flexibles.