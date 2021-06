Vence el DNU que establece las medidas de cuidado: Cómo serán los próximos 15 días

El Ejecutivo nacional definirá este viernes el nuevo DNU con las medidas de cuidado que se implementarán durante las próximas dos semanas, en tanto continúan los esfuerzos para ampliar los acuerdos que permitan avanzar a laque regula las restricciones sanitarias.Mientras tanto el Gobierno tiene pensado avanzar con un nuevo esquema de medidas a nivel nacional en el que dejaría atrás las restricciones más duras que utilizó en el último decreto, los nueve días corridos y los tres fines de semana de un confinamiento similar a la Fase 1 implementada durante el comienzo de la pandemia en el 2020. Empero ese tipo de restricciones es probable que continúen en los distritos que están en la categoría, algo que fue recomendado por los expertos que asesoran a presidencia. Teniendo en cuenta esto, serían las provincias más complicadas del país ahora.En esos distritos,Respecto al nuevo decreto el Gobierno utilizará la base del 287, que fue el que se publicó el 1 de mayo y que estableció un semáforo epidemiológico que categorizaba las ciudades en distritos de Bajo riesgo, Riesgo medio, Alto riesgo y Alarma epidemiológica.En ese mismo DNU había: la razón (aumento de casos en los últimos 14 días y los acumulados en los 14 días previos); la incidencia (la cantidad de casos promedio sobre el total de la población) y la ocupación de camas de terapia intensiva.En tanto el gobierno decomo el depropusieron una apertura de actividades durante el fin de semana, con la intención de beneficiar a los sectores gastronómicos, muy golpeados por la pandemia. Es decir, una ampliación del horario de circulación y la posibilidad de que los restaurantes puedan atender con mesas al aire libre.El gobierno porteño quiere extender el horario de atención de los comercios y que los gastronómicos puedan atender con mesas en las calles durante los fines de semana.Y la gestión depropone la continuidad del esquema de restricciones vigente hasta ahora, pero con mayor apertura durante los fines de semana. Una continuidad con pequeños cambios durante las próximas dos semanas.Asíacordaron esperar a los datos epidemiológicos de hoy para tomar la decisión final. Existe la posibilidad de que el AMBA, debido a la baja de casos promedio cada 100.000 habitantes y la ocupación de las camas de terapia intensiva que tuvo en los últimos días, pueda bajar a la categoría “Alto riesgo epidemiológico”, y flexibilizar las restricciones.En la Casa Rosada anticiparon anoche que no habría anuncio oficial con el Presidente hablando a la cámara en un mensaje grabado. Se optaría por informar directamente los detalles del nuevo decreto. En las primeras horas de este viernes aún no estaba completamente definido el formato del anuncio.El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que "el DNU se va a renovar con los mismos parámetros que vienen hasta ahora, con el fundamento de aplicar parámetros objetivos y que no haya mucha más discusión". Asimismo, detalló que la norma de las restricciones va a extenderse por "dos semanas" a la "espera" de quePor lo cual, aclaró que "el criterio para adoptar las restricciones.El funcionario nacional sostuvo que los permisos para las distintas actividadesMás adelante, remarcó que "A su vez, admitió que, pero destacó que "sirven" para bajar la curva de contagios., añadió.Finalmente, consideró que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta," para gestionar la pandemia en la Ciudad, pero añadió que desde que el ex presidente Mauricio Macri "