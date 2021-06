El Presidente visitó un Centro de tratamiento del cáncer demorado por el macrismo: Alguien tomó la decisión política de que esto no suceda

El CeArP estará dividido en dos sectores de tratamiento clínico sobre todo de enfermedades oncológicas: con protones y con fotones, y además incluirá un Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Protonterapia (Laidep), destinado a promover actividades de investigación y formación de recursos humanos. La CNEA firmó dos contratos con Invap para la ejecución del proyecto: el primero, para ejecutar más de la mitad del proyecto y, el segundo, por unos 4.600 millones de pesos, para completarlo.

El presidente Alberto Fernández recorrió hoy el(CeArP), que se construyó en el barrio porteño de Agronomía, y que así se transforma en la primera institución de tratamiento del cáncer que contará con un "ciclotrón", tecnología disponible sólo en 20 países, cuya instalación en el país estuvo "demorada durante los cuatro años" de la gestión deEn dicho acto el Presidente cuestionó a la gestión anterior y cargó que“Hoy tal vez no conozcamos la historia de lo que estamos viviendo, pero cuando Cristina terminaba su mandato llevaba adelante un plan de energía nuclear que incluía la instalación de centros de atención de medicina nuclear que llevan a todo el país la atención. Eso se vio frustrado en el 2015 por una decisión política y esa tecnología que era necesaria para poner en marcha este proyecto quedó arrumbada en algún lugar de Bélgica, somos uno de los pocos países que vamos a contar con esta tecnología.lamentó sobre la negligencia del macrismo frente a la posibilidad de continuar con el proyecto de medicina nuclear.Asimismo el primer mandatario valoró queAl tiempo que recalcó la perseverancia de los y las profesionales que no claudicaron ante la postergación de la gestión anterior: “Para que esto funcione miles de médicos y médicas fueron a prepararse para aprender a utilizar esta tecnología, la maquina de protones que mantiene precisión milimétrica. Y en realidad solo me enorgullezco de esto que hace el Estado que hacen nuestros médicos y médicas. Unidos solamente en llevar respuesta donde hace falta una respuesta”.Ya un comunicado oficial, había expresado que". En ese sentido, se explicó que, "días atrás, llegó desde Bélgica equipamiento, como un ciclotrón y partes asociadas al transporte de protones que, junto a otros equipos de última generación, serán instalados en el edificio de casi 8000 m2 que se está construyendo".En el acto también estuvo presente la ministra de Salud de la Naciónquien remarcó que “todo esto está compuesto por profesionales que han atravesado diversas dificultades para estar hoy acá y que un Estado presente ponga en valor la salud pública, que está comprometido con la sociedad y la medicina”., recalcó la funcionaria.Else encuentra lindero a lay frente alinstituciones con las que estará vinculado para la atención y el abordaje integral de pacientes con cáncer. En la Casa Rosada señalaron hoy que durante la anterior administración, con el equipamiento ya adquirido y esperando su despacho desde Bélgica, el proyecto estuvo a punto de zozobrar., destacaron fuentes del Gobierno. En ese mismo sentido, se señaló que las autoridades que estaban a cargo del área de Energía Nuclear durante el gobierno de Cambiemos intentaronCaputo, ministro de Relaciones Exteriores durante la presidencia de Raúl Alfonsín, había hecho pública la situación en una entrevista radial que brindó el 31 de mayo de 2018:En esa ocasión, el ex canciller señalaba que se habían girado "160 millones de dólares de los 190 que hacen falta"."Lo pagamos, no es un problema de ajuste. Lo tenemos. Y resulta que hay varias instituciones, está la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Universidad de Buenos Aires, el Ministerio de Energía, que no se ponen de acuerdo. Cada uno quiere sacar su tajadita", había apuntado., por ser la empresa de mayor trayectoria y de más centros instalados y funcionando probadamente en el mundo.