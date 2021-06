Bianco cruzó a Iguacel: "En vez de instigar a que se cometan delitos que haga que se cumplan los protocolos en su distrito"

El jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires,cruzó al intendente de Capitan Sarmiento,quien llamó a cortar las rutas provinciales de no volver la presencialidad escolar en su distrito.expresó Bianco sobre el exsecretario de Energía del macrismo y actual intendente de Capitán Sarmiento. El mismo había advertido que "Si (Kicillof) no revé la decisión de que no podamos dar clases presenciales habrá que salir a cortar las rutas". Al respecto Bianco le contestó queEn esta línea el Jefe de Gabinete bonaerense deslizó la sospecha de que nadie desde el Poder Judicial haya advertido la gravedad de las amenazas del Jefe comunal del PRO:En cuanto a la postura del intendente macrista acerca de que es "discriminatoria" la apertura de las escuelas en algunos puntos de la Provincia y en otros no, Bianco explicó que la decisión se toma en base a la situación epidemiológica de cada distrito:instó el Jefe de Gabinete bonaerense.Asimismo el funcionario de la Provincia cuestionó el rol de la oposición y criticó que“Todo el tiempo están con este tipo de especulación política. La única campaña en la Provincia de Buenos Aireses la campaña de cuidados de la población, la de vacunación y la de refuerzo para sostener la actividad económica y de empleo en la provincia, de mañana a noche estamos en esas tres campañas”., criticó.