Larreta quiere a Del Sel candidato por Santa Fe pese a que fue condenado por corrupción electoral

El jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, tentó a Miguel del Sel a ser candidato a diputado por la provincia de Santa Fe

. El alcalde porteño sigue mirando al 2023 y ajusta su armado electoral, al que está llevando a cabo en el Conurbano con hombres como Diego Santilli, Néstor Grindetti y Diego Kravetz.A eso suma la buena sintonía que mantiene que con el gobernador, y ahora apuesta al territorio litoraleño para sumar seguidores.Cabe recordar que Del Sel tiene una condena firme por corrupción electoral. De hecho, cuando el comediante PRO quiso apelarla, en marzo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó dicha condena por desmanejo de fondos partidarios contra el ex candidato a gobernador de Mauricio Macri."No, no voy a ser. Pero estoy para ayudar", contestó el ex Midachi en la sede del edificio de la calle Uspallata, según La Nación, y cerrando la posibilidad de ser candidato a senador.Según la misma fuente, Del Sel está dedicado a atender su campo en el norte santafecino y sin intenciones de retornar a la política activa. No obstante, va a trabajar para la campaña de Larreta.“Horacio le pidió que sirva de coordinador del espacio, que reúna a todos y ayude a consensuar las listas”, contó un dirigente de Pro que supo del café compartido, que duró 40 minutos y del que participaron también el diputado nacional Álvaro González y el ministro de Ambiente porteño, Eduardo Macchiavelli, ambos leales al jefe de gobierno porteño.