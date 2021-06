Ferraresi presentó el plan para construir 264.000 viviendas para fines de 2023 y negó expropiaciones de tierras

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, presentó hoy el Plan Nacional de Suelo Urbano, una política pública con la que se planifica una construcción masiva de casas para los próximos años, y aprovechó la oportunidad para negar que hubiesen expropiaciones de tierras por parte del Gobierno para llevar adelante ese programa, como operaron medios opositores

"Hay que generar suelo urbano para el desarrollo, teniendo en cuenta que Argentina crece 10% en 10 años"

En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el funcionario precisó que "hay una ordenanza en Mar del Plata, que es igual a la de Avellaneda, y en esos casos se pueden expropiar tierras ociosas", pero aclaró que "no tiene nada que ver con los privados, que con este programa tienen condiciones para que les vaya muy bien"., refirió Ferraresi, y ejemplificó que en Avellaneda, distrito del conurbano bonaerense que condujo hasta su llegada al Poder Ejecutivo de la Nación, "está el famoso 'elefante blanco' (un edificio deshabitado a la vera de las vías del ferrocarril Roca) abandonado hace 14 años".El funcionario explicó, además, que los procesos de expropiación "existen, siempre existieron", que "salen por ley", y señaló que en cambio este programa "tiene un proceso de inscripción de manera voluntaria para ofertar" el terreno.Los beneficiarios, agregó.El objetivo de este proyecto se enmarca en la idea del Gobierno nacional de, sintetizó Ferraresi, para explicar que la necesidad de aprovechar el suelo disponible para ser habitado tiene que ser una política común y no ser utilizado para hacer política a través de medios de comunicación."Se están terminando las obras paralizadas en 2015, con el Procrear 2 se están construyendo 30.000 viviendas, en julio se sortearán 11.800 lotes propios del Estado, para julio o agosto se licitarán otras 25.000 viviendas, entre septiembre y noviembre otras 30.000, con lo que en diciembre habrá 110.000 en marcha", resumió Ferraresi.Por su parte, el secretario de Desarrollo Territorial​,, advirtió que las regulaciones urbanísticas "están en todo el mundo", como "en Estados Unidos, Reino Unido o Países Bajos", porque "el suelo es un bien escaso"."No es nada inconstitucional, porque bien lo dice el Código Civil en cuanto a que el derecho de dominio es regulado por los gobiernos locales", destacó el funcionario.El Plan Nacional de Suelo Urbano, creado por la Resolución N° 19/2020 del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, "tiene tres mecanismos" en los cuales el Estado "puede adquirir terrenos en áreas consolidadas, en áreas no consolidadas pero con capacidad urbanística e intermediar con los propietarios y los adquirentes una subdivisión del terreno", manifestó el secretario.Además prevé "los consorcios urbanísticos, en el cual el propietario se desprende de la tierra, participa de la urbanización y reparte utilidades con el Estado", expresó Scatolini.