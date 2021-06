Alberto Fernández y Patricia Bullrich no llegaron a un acuerdo y avanza el juicio por "difamaciones"

No hubo acuerdo en la audiencia de mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, por lo que la demanda por "difamación" contra la líder opositora avanza en la Justicia Civil.

Terminó la audiencia sin acuerdo.



Respetaremos la confidencialidad en el contenido de la misma.



El Presidente de la Nación @alferdez recurrirá a la Justicia Civil.



Etapa terminada. — Gregorio Dalbon (@Gregoriodalbon) June 18, 2021

Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento. pic.twitter.com/65piPa6LIg — Alberto Fernández (@alferdez) May 24, 2021

"Terminó la audiencia sin acuerdo. Respetaremos la confidencialidad en el contenido de la misma. El Presidente de la Nación @alferdez recurrirá a la Justicia Civil. Etapa terminada", indicó el abogado y representante legal del mandatario, Gregorio Dalbon en redes sociales.La instancia de carácter obligatoria tuvo lugar este mediodía vía zoom, como antesala a la demanda que inició Fernández en mayo por "daños y perjuicios contra el honor", luego de que Bullrich afirmara que hubo "pedidos de retorno" en la negociación entre el Gobierno y el laboratorio Pfizer por la compra de las vacunas contra el coronavirus.“Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República. He instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida", anunció el mandatario en redes sociales.Horas antes de la medicación, la titular del PRO negó que haya advertido por "retornos", sino que denunció la existencia de "una búsqueda de un desarrollador local", que según consideró, "éste es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista"."Yo nunca dije que se le pidió un retorno a Pfizer. Lo que dije es que había existido una búsqueda de un desarrollador local y que éste es el modelo de matriz de corrupción kirchnerista", señaló Bullrich en diálogo con Perfil.