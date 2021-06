Después de tildar al coronavirus de "gripe un poco más grave", Macri pidió perdón

El expresidente Mauricio Macri pidió perdón este viernes por haber catalogado al coronavirus como una "gripe un poco más grave", y reiteró las críticas al Gobierno nacional en la adminstración de la pandemia.

Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 18, 2021

"Pido perdón por el error que cometí ayer al hablar de la pandemia y envío mis disculpas a las personas que fueron afectadas por este virus y a sus familiares. De ninguna manera minimizo el impacto mundial del COVID y el sufrimiento que ha causado", indicó el líder del PRO en redes sociales.Durante su paso por Mendoza, Macri formuló las declaraciones en una entrevista al portal local El Sol: "Nunca he creído realmente que esta gripe un poco más grave es algo por lo que uno debe estar sin dormir", consideró; pasaje que incluso su exsecretario de Salud, Adolfo Rubinstein, cuestionó."Aprovecho este tweet para aclarar el sentido de mis palabras. Lo que quise decir es que la enfermedad no se puede usar como una excusa para que el gobierno avance sobre las libertades de las personas y avasalle institucionalmente a la república", amplió.En este punto, el referente de Juntos por el Cambio cargó contra el Gobierno nacional al señalar a raíz de la administración de la pandemia, "destruyó las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos"."La pandemia no justifica que el gobierno destruya las vidas, el trabajo y la educación de los argentinos. Paralizaron al país pero la Argentina aparece en el último puesto del ranking de gestión de la pandemia", apuntó.