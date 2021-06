Un intendente radical se rebela contra el sistema de fases e impulsa el "pasaporte Covid"

El intentende de Chacabuco, Victor Aiola, aseguró este viernes que el sistema de fases que utiliza la provincia de Buenos Aires para habilitar actividades en el marco de la pandemia de coronavirus "caducó", por lo que consideró que cada jefe comunal puede "manejar la situación".

"Los intendentes podemos manejar la situacion y sabemos cómo hacerlo, el sistema de fases caducó”, apuntó el radical en diálogo con el portal chacabucoenred.comLa localidad del noroeste provincial se encuentra en fase 2 y mantiene suspendidas las clases presenciales. Este viernes sumó 31 nuevos casos de Covid 19 y acumula 6.793 positivos desde el inicio de la pandemia, mientras que 146 es la cifra de fallecidos.“La presencialidad es una estrema necesidad. Los chicos no pueden estar mas en sus casas. La brecha educativa va a generar una brecha social. No todos tienen la posibilidad de tener las clases virtuales. Sabemos que los docentes en su mayoría se encuentran vacunados y que cumplen con los protocolos”, insistió Aiola.Como contrapartida, el municipio puso en marcha el "Pasaporte Covid", un registro que se asigna a cada vecino que ya se encuentra vacunado con las dosis de los fáramcos o bien haya tenido coronavirus en los últimos tres meses, para que pueda asistir a los comercios y actividades que la provincia aun mantiene inhabilitadas."La idea es que el grupo de personas que ya tiene las dos dosis de las vacunas y, aquellos que ya tuvieron COVID en los últimos tres meses, puedan ir a estos negocios, ya que el riesgo de que tenga COVID es menos. El pasaporte COVID sale como una necesidad para dar respuesta a los negocios, comercios, escuela de arte, danza, entre otros que no están pudiendo trabajar porque no están permitidas estas actividades, ya que Chacabuco está en fase 2”, explicó el intendente radical en diálogo con Radio Del Plata.