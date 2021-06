Repro II: Hay nuevas fechas para la inscripción a los salarios de Junio

Frente a la compleja situación económica desencadenada por la pandemia de coronavirus eldecidió extender el, programa que ayuda a ciertas empresas a pagar los salarios de los empleados. Así lo dio a conocer por medio de la Resolución 344/2021, publicada en el Boletín Oficial.Con la firma del titular del, la resolución establece el plazo para la inscripción al "", creadoEn tanto, elestablece lasTodo esto según los siguientes detalles: a. Meses seleccionados para el cálculo de la variación interanual de la facturación requerida por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP): Mayo de 2019 y Mayo de 2021. b. Altas empresas: No se deberá considerar la facturación para las empresas iniciadas a partir del 1º de enero de 2019. c. Mes seleccionado para determinar la nómina de personal y los salarios de referencia: Mayo 2021. d. Corte de actualización de bajas de nómina: 23 de Junio inclusive. e. Corte de actualización CBU: 22 de Junio inclusive.Por otra parte, en cuanto al, el plazo para la inscripción alEs así que desde la cartera sanitaria nacional detallaron que se trata de la tercera semana de descenso de casos. En else registró una reducción del 22,5 por ciento; en el centro (sin AMBA), una disminución del 23,85%. En tanto, en Cuyo se observó una baja de los casos del 22,83%; en el NOA, un descenso del 13,8%; el NEA, una reducción del 15, 9%. Mientras que la región que mayo descenso de casos arrojó fue el Sur, con un 34,68% de disminución.En las últimas tres semanas se logró un descenso sostenido en todo el país respecto de la semana anterior:También se visualizó que es la primera semana, desde las semana 14 y 15, que hay un descenso en el número de personas internadas en unidades de terapia intensiva con diagnóstico confirmado de covid-19. Por lo que se registra un alivio en la tensión del sistema de salud en muchos de los aglomerados urbanos.