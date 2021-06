Alberto habilitó una nueva pauta inflacionaria para actualizar los salarios

El presidente Alberto Fernández reiteró este miércoles la "importancia" en que los "sueldos de los trabajadores no se retrasen" respecto a la inflación y convalidó el nuevo acuerdo paritario del 43% al que arribó el gremio de La Bancaria.

"Lo que más me importa es que el sueldo de los trabajadores no se retrase respecto a la inflación y le ganen, porque ya se retrasaron durante muchos años, y por lo tanto que podamos ir corrigiendo, dentro de todas las dificultades que tenemos, esa realidad, a mi me da una enorme tranquilidad", destacó el mandatario durante su participación en el 48°Congreso Nacional Bancario.Tras el pedido que había formulado el titular de la CGT, Héctor Daer para configurar una nueva pauta que sirva como indicador en la reapertura de negociaciones, Fernández insistió que el objetivo del Gobierno es "poner de pie a una Argentina que estaba caída y postrada"."Nosotros llegamos el 10 de diciembre con un ímpetu enorme de poner de pie a una Argentina que estaba caída y postrada, muy golpeada. No nos tenemos que olvidar de eso en un proceso electoral como el que se viene", advirtió.En este sentido, el Presidente acusó a Mauricio Macri de "poner de rodillas" al país frente a la extitular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde."En esos años no solamente se endeudó a la Argentina del modo irresponsable en que se la endeudó. Recuerdo que Macri nos recomendaba en inglés que nos enamoremos de Christine Lagarde. En ese momento estaba poniendo a la Argentina de rodillas con un crédito que nunca íbamos a poder pagar", apuntó.Además, Fernández volvió a apuntar contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal: "tuvimos una gobernadora que se jactaba de no abrir hospitales y decía que abríamos universidades para gente pobre que nunca iba a poder llegar a ellas. Todos ellos vuelven de las cenizas abusando de la tragedia que estamos viviendo y dejando de lado lo que fueron capaces de hacer", sentenció.