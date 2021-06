Pfizer retiró del mercado mundial unas pastillas para dejar de fumar: ¿Cuánto cuestan en Argentina?

La compañía farmacéutica Pfizer suspendió la comercialización en el mercado mundial de las pastillas para dejar de fumar Champix (Champix, fuera de EE UU) luego de que la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA por sus siglas en inglés) norteamericana iniciara una investigación sobre posibles sustancias cancerígenas en uno de sus componentes.

"Pfizer ha retirado del mercado algunos lotes en los que ha hallado altos niveles del carcinógeno, conocido como nitrosaminas, y está haciendo pruebas, a petición del regulador estadounidense, para saber si hay más lotes contaminados", anunció este viernes el portavoz de la firma.Si bien por el momento no se dieron detalles de los lotes y la ubicación en las que se encuentran distribuidos, la compañía insistió en que "los beneficios del fármaco son superiores a los posibles riesgos asociados a la exposición de nitrosaminas".De acuerdo al reporte del ente regulador norteamericano, esta sustancia se encuentra presente en el agua y en alimentos como las carnes curadas y asadas, los productos lácteos o las verduras, y no se consideran nocivas si se ingieren en cantidades pequeñas. No obstante, agrega que "pueden aumentar el riesgo de sufrir cáncer" si las personas tienen exposición a niveles elevados.◼ Champix 1mg en su presentación de 56 pastillas tiene un valor promedio de 7.796 pesos◼ El Kit inicio, 5.790 pesos◼ Finalmente el kit para tratamiento completo asciende a 13.948,78 pesos