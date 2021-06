Carrió: "Sería candidata para unir a todos y para dirigir una campaña nacional

La fundadora de la Coalición Cívica (CC) - ARI y referente de Juntos por el Cambio, Elisa Carrió, volvió a rechazar la posibilidad de librar una interna de cara a las próximas elecciones legislativas y se autopostuló como candidata para "unir a todos" y "dirigir una campaña nacional".

“Yo me retiré por salud, volver al Parlamento para mí es un sacrificio, pero lo haría si es por unidad y para que no haya internas; es el mayor sacrificio que puedo hacer por la unidad en la Provincia”, señaló la exlegisladora en diálogo con CNN Radio.Luego de la cumbre de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio que tuvo lugar este jueves en el barrio porteño de Palermo, y ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo entre la postura encarnada por Horacio Rodríguez Larreta por un lado, y Mauricio Macri junto a Patricia Bullrich en sentido contrario, Carrió advirtió por las consencuencias de seguir tensionando el frente.“Hay que hacerse cargo de una Nación devastada, no hay que pensar en el 2023. Las internas pueden partir la amistad política, dejan muchas heridas", agregó.En este sentido, la exdiputada detalló el esquema de trabajo que impulsa desde la CC-ARI en pos de logar un "consenso", e insistió en que tanto la presidenta del PRO como la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal "tiene voluntad de unir”.“Juntos por el Cambio tiene que construir la amistad política para lograr la unidad y el consenso. Desde la Coalición Cívica no queremos ser mayoría porque nosotros estamos ejerciendo el rol de mediación”, explicó.