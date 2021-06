Restricciones por la variante Delta: ¿Qué países endurecieron los controles?

La variante Delta del coronavirus pone en jaque los avances en la campaña de vacunación y varios países ya decidieron restablecer cierre de fronteras, suspensión vuelos e incluso cuaretenas obligatorias.

Tras las limitaciones que estableció la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) para los viajantes argentinos que se regresen del exterior y la reducción del cupo máximo de ingresos diarios al país, Argentina se sumó así al listado de naciones que intentan blindarse ante la aparición de la nueva cepa.El gobierno de Israel pospuso el miércoles pasado la entrada de turistas vacunados hasta el 1 de agosto debido a la detección de la variante Delta que en los últimos días provocó un abrupto aumento de casos.El director general del Ministerio de Sanidad israelí, Hazi Levi, advirtió que el país aún no alcanzó la inmunidad de rebaño y reconoció que el repunte de contagios -con cifras que no tenía desde finales de abril- "es motivo de preocupación".Los viajeros que salgan de Israel tendrán que firmar una declaración en la que se comprometen a no viajar a países designados como "puntos calientes", entre ellos Rusia, India, Sudáfrica, México, Brasil y Argentina.En el caso que se falsifiquen la declaración jurada, se imponen multas de 5.000 shekels (cerca de 1.285 euros).Si el turista israelí ya está vacunado o bien se recuperó del Covid 19, igual deberá cumplir un período de aislamiento obligatorio.Las autoridades australianas retomaron las restricciones en una gran parte del territorio, como el uso obligatorio de mascarilla, confinamientos y la limitación de reuniones socailes a raíz del aumento de casos producto del arribo de la variante Delta.Las ciudades donde más se reportaron esta cepa son Sidney, Brisbane, Darwin, y Perth."El riesgo para la población ha aumentado en las últimas 24 horas. Ahora estamos en un período extremadamente crítico. Debemos permanecer confinados hasta que el virus quede atrapado”, señaló Michael Gunner, funcionario del Gobierno australiano al dar a conocer las nuevas disposiciones.Reino Unido reportó este jueves 22.868 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas, la cifra más alta desde el 30 de enero, según cifras oficiales.El primer ministro, Boris Johnson indicó que "no habrá flexibilización anticipada" de las restricciones restantes impuestas por la COVID-19 antes de la fecha prevista del 19 de julio, a causa del repunte en los contagios con la variante Delta.Para llevar la vida de nuevo a la normalidad, países como Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, así como la Unión Europea, han estado en una carrera contra el tiempo para distribuir las vacunas contra el coronavirus.Ante este escenario, el territorio autónomo chino de Hong Kong anunció la prohibición de vuelos comerciales desde Gran Bretaña.También Bangladesh informó un récord de muertes por coronavirus en un día y cerró casi todos sus transportes públicos antes de imponer un confinamiento estricto para tratar de contener el aumento de casos atribuido a la cepa.La patóloga pediátrica argentina Marta Cohen, quien actualmente reside en el Reino Unido, afirmó este martes que la variante Delta del coronavirus "es un 120% más contagiosa que el virus inicial de Wuhan", en China, y remarcó que con la vacuna se puede sobrellevar "de una mejor manera" la situación."El virus cambia muy rápido y nosotros nos adaptamos muy lento", advirtió la profesional sanitaria en diálogo con Radio Nacional.