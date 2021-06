Seis de cada 10 personas percibieron ingresos promedios de 40.000 pesos durante el primer trimestre

Alrededor del 60% de la población ocupada percibió un ingreso promedio de 40.000 pesos al término del primer trimestre de 2021, indicó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La cifra se desprende de los resultados del informe sobre la "Distribución del Ingreso".Así durante el período enero-febrero y marzo, el 10% más pobre de la población total explicaba el 1,1 % del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentró el 31,8% al cierre del primer trimestre del año.En lo que respecta al nivel de equidad de los ingresos, medidos a través del Coeficiente de Gini, una relación matemática que tiene al "0" como el nivel de mayor igualdad y al "1" con el de mayor desequilibrio, al cierre del primer trimestre fue de 0,445 puntos, frente al 0,444 de igual período de 2020.Sobre el ingreso familiar por hogares, el Indec señaló que el 60% percibieron salarios de hasta $ 70.000, 75,3% del total por relación laboral, mientras que los ingresos no laborales explicaron el 24,7% restante.Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 139 por cada 100 ocupados, mientras que la cantidad de no perceptores de ingreso fue de 69 por cada 100 perceptores de algún tipo de ingreso.Esta variación en la distribución del ingreso se produjo en un período de 12 meses en el que la actividad económica subió 2,5 %, el índice de desocupación bajó al 10,2% frente al 10,4 % del primer trimestre del año pasado, y los precios minoristas acumularon un avance de 42,6%, según los números informados por el Indec.En base a los datos surgidos de la Evolución de la distribución del ingreso (EPH) durante el primer trimestre de 2021, dado a conocer este martes por la dependencia oficial, sobre el total de la población ocupada, el ingreso promedio fue de $39.504.