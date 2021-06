Para Cámera, las vacaciones de invierno "habría que pasarlas al mes de agosto"

El doctor Luis Cámera, médico clínico y uno de los especialistas que integran el comité de expertos que asesora al Gobierno nacional en la lucha contra la pandemia, instó este martes a posponer las vacaciones de inverno para el mes de agosto y advirtió que con el nivel actual de aperturas, "va a haber otro rebrote”.

"Las vacaciones de invierno habría que pasarlas al mes de agosto", aunque "si se mantienen las aperturas, va a haber otro rebrote”, indicó el sanitaria en diálogo con Radio 2.De cara al receso escolar y el inicio de la temporada invierno 2021 para el sector turístico, junto con los avances en la rehabilitación de actividades, Cámera aseguró que "otra vez la curva crece”."Dijimos que no había que abrir y abrieron, otra vez la curva crece”,apuntó.En este sentido, apoyó las medidas dispuestas por la Casa Rosada para "retrasar" el arribo de la variante Delta, aunque indicó que por el momento "no hay pruebas" de que esta mutación sea "más letal"."Hay que hacer controles estrictos en las fronteras para prevenir el ingreso de la variante Delta. La cepa es más contagionsa, pero no hay pruebas aún de que sea más letal”, explicó.Este martes el Ministerio de Salud informó 24.065 nuevos casos y 526 muertes causadas por el Covid 19 en las últimas 24 horas, lo que deja un acumulado de 4.447.701 contagios y 93.668 víctimas fatales desde el inicio de la pandemia.