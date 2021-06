El presidente de Incucai desmontó la fake news opositora y aclaró que no se perdieron córneas

(R)El presidente del Incucai aclaró esta mañana que es falso que se hayan perdido córneas por la suspensión de vuelos, en el marco de las nuevas restricciones para quienes viajan o regresan del exterior. La acusación había sido formulada por un oftalmólogo, que a través de las redes sociales denunció que “cinco córneas” se perderían con las nuevas restricciones, mensaje que se viralizó y que generó que el presidente del instituto de ablación e implante tuviera que salir a desmentirlo.(E)confirmó Carlos Soratti, titular del Incucai, en diálogo con Radio 10 sobre un vuelo proveniente de Estados Unidos que fue cancelado. El médico sostuvo que "la córnea es un tejido que tiene una viabilidad biológica que supera holgadamente la semana".La aclaración siguió a una publicación del oftalmólogode la provincia de Mendoza, quien en su cuenta de Twitter señaló textualmente:Aunque autoridades argentinas ya habían aclarado ayer que las cinco córneas donadas que iban a llegar al país en un vuelo desde Estados Unidos que finalmente fue cancelado quedaron, de manera tal que eso no afectaría la "viabilidad para el trasplante".Desde el Incucai informaron además quepor lo que aclararon que "en caso de que una córnea no pueda trasladarse en un vuelo puede hacerlo en las siguientes horas o días, sin afectar su viabilidad para el trasplante".informaron desde el INCUCAI. Mientras que además recordaron que en 2019 el porcentaje de trasplantes realizados con córneas de donantes argentinos fue del 84%, mientras que los realizados con córneas de donantes del exterior fue de apenas el 16%.Desde el sábado pasado rige en el país una prórroga del cierre de fronteras al turismo hasta el próximo 9 de julio y un cupo de 600 pasajeros diarios para el ingreso al país, en el marco de la emergencia sanitaria. Todas las medidas fueron dispuestas para bajar el riesgo de contagios de coronavirus e impedir el ingreso de variantes que no registran circulación comunitaria en el país, como la Delta, de mayor contagiosidad que las demás.