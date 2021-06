Rechazan apartar a camaristas de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal macrista

El juez de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens rechazó este miércoles los planteos para apartar a sus dos colegas Eduardo Farah y Pablo Bertuzzi de la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri.

De esta forma, la sala II del Tribunal de Apelaciones con sede en Comodoro Py, será el órgano revisor de los últimos 38 procesamientos dictados por el juez federal Juan Pablo Auge, antes del pase de la investigación de Lomas de Zamora a los tribunales de Retiro por orden de la Cámara Federal de Casación.Entre lo nónima de los implicados se encuentran los ex titulares de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. También deberán confirmar o revocar la "falta de mérito" que se dictó al secretario privado del líder del PRO, Darío Nieto.El juez Farah había sido recusado por la defensa de Arribas por supuesta "imparcialidad", sin embargo Llorens rechazó el planteo por entender que los argumentos que se dieron no eran suficientes. Es raro, debido a que el mencionado camarista no era parte ni siquiera del tribunal que integra al momento de iniciarse y tramitarse el expediente que afronta el representante de futbolistas y amigo de Macri.Bertuzzi, en tanto, había sido recusado por la querella del ex vicepresidente Amado Boudou, víctima de espionaje ilegal cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza por la causa Ciccone, pero el planteo también fue rechazado por Llorens.