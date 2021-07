Alberto anticipó que está negociando las vacunas pediátricas

El presidente Alberto Fernández anticipó este jueves que se encuentra negociando las vacunas pediátricas contra el Covid 19; destacó el rol del peronismo como el espacio "esencialmente humanista", y calificó al primer gobierno de Cristina Kirchner de ser la administración "más progresista de la democracia moderna".

"Fui a buscar vacunas a todos los rincones del mundo y sigo buscando vacunas para los argentinos allí donde las vacunas existan. Llevamos 25 millones y van a llegar más. Ahora estoy avanzando para conseguir las vacunas para los chicos", repasó el mandatario durante su participación en la charla organizada por el Partido Justicialista (PJ) en el marco del homenaje por el aniversario nro 47 de la muerte de Juan Domingo Perón.Acompañado de la titular de Télam, Bernarda Llorente, el escritor y periodista Alejandro Dolina, el músico Gillespie y Patricio Barton, Fernández señaló que con el arribo de la pandemia en marzo de 2020 lo primero que le preocupó al Gobierno fue "la vida, la salud de la gente", para luego, lo segundo, revertir la "ausencia del Estado"."Ante la pandemia no resigné ninguno de mis valores y creencias, la enfrenté como me enseñó el peronismo", por eso "lo segundo que nos preocupó fue que un Estado ausente se volviera presente" para "tenderle una mano a los que estaban más abajo", enfatizó.En este sentido, convocó a "preguntarse cómo hubieran reaccionado los otros" y advirtió que con “la lógica” de Cambiemos “se habría perdido mucho más”."Con la lógica de otros, esto sé porque me lo dijeron, hubiesen dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza de la pandemia equilibre las cosas; con la lógica de que dejemos que el mercado de la salud lo arregle, con la lógica de dejar que los chicos sigan yendo a la escuela como si nada ¿cuánto hubieramos perdido?", amplió el mandatario.El Presidente destacó el rol del movimiento peronista por ser el espacio "esencialmente humanista" e insistió en revalorizar el rol de la política como "la única herramienta que existe para cambiar la sociedad".Además, advirtió por los desafíos que tendrán lugar en la pospandemia, con el llamamiento liberal y derecha que gana adhesión en los más jóvenes."Lo que les está pasando a esos jóvenes, no es culpa de un presidente, es culpa del contexto que nos toca. Yo no quiero que vayan a recitales ahora para que puedan ir el resto de su vida", subrayó Fernández.En este punto indicó que el peronismo del siglo XXI "tiene que volver a convocar a los jóvenes", y calificó a las presidencias de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de ser los "continuadores del movimiento justicialista" en este centenario."Para mí, el peronismo del siglo XXI comenzó con Néstor Kirchner, él tuvo esa cuota de insolancia que el sistema no entendía", repasó el mandatario, para luego agregar: "El primer gobierno de Cristina fue la administración más progresista que la democracia moderna recuerde, si por progresismo hablamos de abrir derechos".Finalmente y en tono de campaña, Alberto lanzó una dura crítica a la flamante incorporación de la Unión Cívica Radical (UCR), Facundo Manes, por su pasado militante en un partido que progonaba el "que se vayan todos"."Yo veo a algunos que se andan candidateando por ahí y que en el año 2001 hacían el partido del "que se vayan todo". Son las ironías del tiempo que nos toca vivir", concluyó.