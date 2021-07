Pérsico cuestionó la "ayuda social" a mujeres, dijo que hace que los hombres roben y que haya "familias matriarcales"

criticó las políticas de asistencia social del Gobierno que van destinadas a las mujeres porque, según evaluó, fomentan la delincuencia y adicciones en los hombres, los incita a no querer trabajar, destruyen así "el tejido social" y se generan "familias matriarcales"

El Secretario Económico del Ministerio de Desarrollo Social,, se despachó en un encuentro virtual con empresarios con declaraciones de mínima escandalosas y de máxima misóginas:En primer orden, el dirigente del Movimiento Evita se mostró crítico de la ayuda económica del Estado a algunos sectores sociales y citó al Papa Francisco para señalar que "está bien para la crisis, pero si vos lo prorrogás en el tiempo, genera enfermedades sociales"., comenzó su polémica ejemplificación Pérsico en un encuentro virtual con empresas.Y continuó señalando que esa situación lleva a que los hombres caigan en adicciones y salgan a robar:En esa línea, el funcionario agregó:Luego viró su crítica a los empresarios y los políticos, y pidió la creación de empleos al considerar que "no es la salida el subsidio". Y dijo: "Lo primero que se le ocurre al Estado y a la política es: `hay pobreza, inventemos subsidios’. Esto no termina resolviendo el problema, porque no integra. La integración como consumidor, no sirve. Es el trabajo lo que integra".Hacia el fina, volvió a echar mano de Francisco: "La idea del crecimiento absoluto y que vamos a conseguir trabajo para todos cuando crezcamos es una idea falsa. ¿Cuánto hay que crecer para que todos estos compañeros se incorporen al sistema de empleo en blanco y con derechos?".