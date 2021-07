Tras las filtraciones, se enojó Bullrich: metió más presión sobre la interna y su supuesta renuncia a la candidatura

El PRO vive sus horas más calientes a nivel electoral desde la decisión de Mauricio Macri de sumar a Miguel Ángel Pichetto en su fórmula presidencial. Sucede que a la estrategia electora de Horacio Rodríguez Larreta para el 2023, la ex ministra de Mauricio Macri sigue presionando para no perder visibilidad en el territorio más propicio del PRO: la Ciudad de Buenos Aires.

No renuncio a acompañar a cada argentino para que cumpla sus sueños. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 2, 2021

Conya no orgullosamente bonaerense, y afilada para ser cabeza de lista en la órbita porteña y un Diego Santilli articulando con personas como Néstor Grindetti y Diego Kravetz en el Conurbano para afianzarse como propuesta electoral (frente a un reñido Jorge Macri y la expectativa generada por el flamante radical Facundo Manes), siguen vigentes las intenciones de la propia presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en su afán de ser candidata en CABA y medirse ante la ex gobernadora.Sonaba el arreglo macrista y la ex ministra salió a decir que todavía la casa PRO no estaba en orden.dijo la ex ministra de Seguridad.