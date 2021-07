El Gobierno firmó el DNU para comprar las vacunas de Pfizer, Moderna y Janssen

El presidente Alberto Fernández firmó este viernes un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita a la Argentina la compra de vacunas pediátricas contra el Covid 19 de los laboratorios de Pfizer, Moderna y Janssen.

Así lo anunció la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en conferencia de prensa: "El presidente de la Nación tomo la decisión de firmar un DNU para que la Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y ampliar el espectro de vacunas disponibles para la vacunación en general".El nuevo marco legal da la pauta a tres posibilidades: los convenios bilaterales con distintos laboratorios; el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las "oportunidades de donación de diferentes" naciones, especialmente de Estados Unidos, agregó la ministra de Salud, Carla Vizzotti.Con casi 27 millones de dosis recibidas desde el inicio de la campaña de inoculación en diciembre pasado, Ibarra enfatizó en que la normativa "es resultado de negociaciones con los laboratorios que proveen vacunas", ante la "manifiesta imposibilidad" de sellar algún tipo de acuerdo contractual."Este DNU que se firma hoy es resultado de negociaciones con los laboratorios que proveen vacunas, que habían manifestado imposibilidad de contratar en el marco de la ley 27.573 vigente, que dicto el Congreso el año pasado para regular la adquisición de vacunas", amplió.Además, el texto que se publicará este sábado en la edición vespertina del Boletín Oficial, crea un "Fondo de Reparación Covid 19", que tendrá como objetivo responder en pagos de indemnizaciones ante "eventualidades" sanitarias."El DNU crea un Fondo de Reparación del Covid 19, para responder en pagos de indemnizaciones ante la eventualidad que una persona pueda ser eventualmente dañada por la aplicación de la vacuna", detalló Ibarra, para luego agregar que "es un instrumento que existe en muchos países" y "da tranquilidad respecto de las contrataciones".Vilma Ibarra indicó también que se "eximirá de inmunidad" a las regalías que percibe el Estado nacional al igual que los bienes privados del Estado."Recibimos una instrucción muy precisa del Presidente de que todos los bienes soberanos establecidos en la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos", explicó.En este sentido advirtió que las cláusulas, requerimientos y datos específicos "no vamos a poder dar" porque "tenemos que respetar el marco legal"."La negociación cuenta con contratos de confidencialidad, por lo que hay parte del acuerdo que no pueden ser revelados: cláusulas, requerimientos, datos específicos no vamos a poder dar porque tenemos que respetar el marco legal, no porque no queramos dar información porque, al final, todos los contratos son enviados a la Auditoria General de la Nación", sentenció.