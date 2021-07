¿Cuáles son las vacunas pediátricas contra el Covid 19 recomendadas por la OMS?

El Gobierno nacional anunció este viernes la firma de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que posibilitará la adquisición de las vacunas pediátricas contra el Covid 19, entre ellas, las desarrolladas por los laboratorios Pfizer-Biontech, Moderna y Janssen.

"El Presidente de la Nación (Alberto Fernández) tomó la decisión de firmar un DNU para que Argentina pueda adquirir vacunas pediátricas y ampliar el espectro de vacunas disponibles para la población en general", señalo´la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, en conferencia de prensa.En la actualidad son pocos los compuestos que se han estudiado en la franja más joven, de acuerdo al último reporte de la Organización Mundial de la Salud (OMS)."La vacuna pediátrica para adolescentes entre 12 y 17 años, la primera que ha sido aprobada fue la vacuna Pfizer el 10 de mayo. En Argentina no hay ninguna vacuna aprobada en esa edad", preció la ministra de Salud, Carla Vizzotti.El Grupo de Expertos de Asesoramiento Estratégico sobre inmunización (SAGE) de la OMS publicó una serie de recomendaciones provisionales sobre el uso de las vacunas contra el Covid 19 en infanto-juveniles.Según se detalla en la web oficial del organismo sanitario internacional, los fármacos de Pfizer-BioNTech y Moderna son los únicos dos que cuentan con el aval.Según el SAGE, la vacuna de ARN mensajero contra la COVID-19 de Pfizer-BioNTech es segura y eficaz, sin embargo, hay grupos de población para los que no se recomienda la vacunación, ya sea debido a contraindicaciones, falta de suministros o falta de datos.Actualmente esos grupos los constituyen las personas con antecedentes de alergias graves, la mayoría de las mujeres embarazadas, viajeros internacionales que no forman parte de un grupo prioritario yEl Grupo de Expertos de la OMS también aprobó el uso de la vacuna de Moderna ARNm-1273 contra la COVID-19 (en inglés) en las personas de edad igual o superior a 18 años.