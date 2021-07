"Como dijo Cristina, que me llamó 'elegant', hacía música con la netbook": L-Gante enmudeció a Viviana Canosa

Pese a las rebuscadas formas con que los medios militantes opositores intentaron interpretar sus palabras para decir que desmintió a Cristina Kirchner, L-Gante, el artista más popular del momento, no sólo no desmintió a la Vicepresidenta sino que volvió a ponderar el rol del programar Conectar Igualdad, destacó el mensaje de la ex mandataria y dejó en ridículo a una violenta Viviana Canosa

"Yo no me siento usado, para nada. Ella lo que dijo fue el logro que yo obtuve. Quizá lo que hay que corregir es que no hay que recibir cosas así porque sí. La gente que me vendió la computadora a mí no le dio uso. A mí me gustaría que la persona que reciba eso en verdad la use"

Es que el músico atenció a la periodista militante y posible candidata de Juntos por el Cambio desde México, donde se encuentra de gira. La presentadora intentó burlarse de él y, en otros segmentos, incluso agredirlo al compás de sus panelistas.Sin embargo, L-Gante desmanteló una a una sus mentiras y su discurso de odio. "La computadora la uso para mi día a día. Soy una buena persona, comprendo a la gente de pueblo", sentenció el músico ante una Canosa totalmente humillada, que no tuvo reparos en tratarlo de "chorro"."¿Quién sos L-Gante? ¿De dónde venís?", arrancó su entrevista Canosa. En ese momento, el panelista Pablo Battaglia, creyendo que no saldría al aire o tal vez en un tono bajo o cobarde, lanzó un desagradable comentario: "Un barrilete cósmico".Sin embargo, L-Gante no le dio ni un centímetro de atención y se presentó, con mucha más educación que sus interlocutores:La conductora macrista fue por más. "Recién nos preguntábamos si Cristina quería cautivar electorado joven mencionándote. ¿La conocés a Cristina personalmente?", le preguntó. "No, personalmente no. Me causó un gran impacto estar como referente y ejemplo. Yo solo hice lo que gustaba, con los bajos recursos que tenía", le respondió el artista.Pero la periodista, cada vez más cerca de una candidatura política que del profesionalismo para los medios, insistió con su idea de humillarlo al aire y quiso preguntarle por su historia de vida y el contenido de sus letras."Yo no trato de transmitir malos mensajes, solo cuento mi realidad. No es algo para que imiten. En los momentos malos, la pasé mal y en los buenos, bien. Traje un género nuevo que es la cumbia 4.20, la cumbia villera de la actualidad", explicó L-Gante antes de que Canosa insistiera, mimetizada con Eduardo Feinmann. "Sentí que hablabas de drogas, de violencia de género, de falopa. ¿Me traducís tus canciones?", lo chicaneó.L-Gante la cortó en seco y retomó el tema (que Cristina lo reconoció por haber progresado a través de una política pública): "El mensaje que está transmitiendo Cristina es el logro que yo pude conseguir. No te voy a contestar eso. No me arrepiento de la letra porque yo canto mi realidad. Yo soy una persona que fuma marihuana"."¿Y qué me decís del lenguaje tumbero y la violencia de género de tus canciones?", insitió Canosa, como hicieron en estos días militantes PRO como Florencia Arietto, la lugarteniente de Patricia Bullrich que deambuló por todos los partidos políticos (menos la izquierda) del país.Una vez más, el artista le aclaró, con más respeto que la entrevistadora: "Lenguaje tumbero, sí, violencia de género, no. Yo no denigro a las mujeres, ni critico, ni insulto a nadie". Acto seguido, explicó que por vivir en una realidad complicada muchas veces tuvo que faltar a la escuela y Canosa aprovechó, una vez más, para lanzar un desesperado zarpazo hiriente. "¿Te faltó morfi, educación? Para entender. Es Cristina la que habla de vos como referente y sin embargo no tuviste acceso a un carajo por lo que me estás contando"."¿A quién votaste?", insistió Canosa, y L-Gante, siempre educado, le cerró el tema: "Vivi, el voto no se dice. Yo la netbook del Gobierno no la tuve en la escuela. La cambié por el celular o vendí el celu, por la compu".Canosa, ya sin ningún tipo de verguenza, trató al artista de "chorro": "¿Fue un choreo? Hablemos claro". L-Gante volvió a darle cátedra: "No, cómo voy a chorear. Me llegó de otro lado pero yo le di buen uso. La computadora la uso para mi día a día. Soy una buena persona, comprendo a la gente de pueblo".Finalmente, Canosa insistió una y otra vez sobre si se sintió usado por Cristina, pero el cantante fue contundente y además dejó un mensaje de valoración del Conectar Igualdad para los jóvenes: