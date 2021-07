Zannini confirmó el pedido de "extender la quiebra del Correo a Socma" para "recuperar los USD 300 millones"

Carlos Zannini, Procurador General del Tesoro, confirmó que el Estado va a "solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma", luego de que ayer la justicia comercial decretara la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.dijo Zannini esta mañana en declaraciones emitidas a El Destape Radio y agregó:En ese marco, explicó que "ahora el síndico tiene que elaborar un informe con plazo para el 1 de noviembre de este año, y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma, y añadió:Ayer, la justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal, pero "no abarcaba el valor actual de la misma".La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Télam.donde denunciaba que él y sus hijos eran "víctima de persecución política" por medio de un "acto" ejecutado "a través de Justicia, manipulada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini".En este sentido Zannini dijo que "no subestima" la "capacidad de los abogados de Macri para alargar cualquier proceso" yA su vez, dijo que tampoco "subestima" la "capacidad de Clarín para crear 'fake news'" y remarcó que "el rol de los medios en el caso Correo fue central".ejemplificó.