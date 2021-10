Correo: el Gobierno pide que la quiebra se extienda a Socma y Sideco, las empresas de los Macri

El Gobierno, a través de la, pidió este lunes que la quiebra de Correo Argentino se extienda a las controlantes, de la familia Macri, para que se hagan responsables de las deudas. La presentación fue realizada ante la justicia por el procurador del Tesoroporque Correo es una empresa con denuncias de vaciamiento y que no podría afrontar las deudas millonarias con el Estado y los demás acreedores.En la presentación se enumeran las muestrasLa quiebra de Correo fue decretada por la jueza Marta Cirulli, pero está suspendida ante la apelación de la firma de los Macri.El procurador Zannini remarcó que en el mismo fallo en que se dispuso la quiebra se advirtió que la firma se encuentra en una situación “ruinosa”, con “un desmesurado pasivo post concursal”, poniendo dudas sobre la capacidad de pago. El escrito va en línea a lo investigado por la fiscal Gabriela Boquin quien advirtió siempre sobre maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en beneficio de Socma y Sideco.dice el escrito.Los accionistas de Socma son familiares de Macri, sus hermanos y sobrinos. Gianfranco, Mariano y Florencia Macri, Franco Valladares Macri, Rodrigo Valladares Macri. El ex mandatario no figura entre sus accionistas. Sobre Sideco, para Zannini la extensión de la quiebra tiene que ser a las dos firmas al explicar queahonda el escrito de Zannini.Entre las maniobras de vaciamiento se citan por ejemplo el pago de Correo a Sideco de un alquiler fijo de 18.000 dólares mensuales por una oficina para una empresa sin actividad. También pagos injustificados a directores de Correo Argentino, estudios de abogados y consultoras y empresas de publicidad que tenían en algunos casos vinculaciones con elAdemás la compra por parte de Correo Argentino de acciones de Neficor, una firma uruguaya supuestamente para un proyecto automotriz.Mientras ladebe expedirse, latiene el reclamo de los Macri para que pueda ingresar a la causa el Tribunal Superior de Justicia porteño, un tribunal que sería afín a los deseos del macrismo. La juezadecretó la quiebra del Correo Argentino en duros términos, en una resolución en la que alertaba un intento por perjudicar al Estado donde enumeraba una gran cantidad de maniobras y manejos en el expediente.Además ponía en evidencia las operaciones de vaciamiento en favor de otras empresas della posible manipulación de balances y un acuerdo sospechoso con el Meinl Bank, que compró en 2005 la mayor parte de la deuda privada y es un banco acusado de lavado que no puede operar.El presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el representante Jaime Kleidermacher, apelaron la quiebra, pidieron la nulidad y quede esa resolución. La jueza aceptó esa petición. La Cámara Comercial deberá resolver la apelación de la quiebra, pedida por le Correo. Todo en un proceso que lleva ya más de 20 años.