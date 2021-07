Memorándum con Irán: fiscal defendió el pedido de la defensa de Cristina y rechazó apartarse del caso

El fiscal Marcelo Colombo reiteró hoy su apoyo a la realización de una audiencia a pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, para debatir un planteo de nulidad de la causa por la firma del Memorándum con Irán y rechazó apartarse del caso, al exponer ante el Tribunal que prepara el juicio oral."Los fiscales no estamos obligados a acusar si se verifica infracción a garantías constitucionales, estamos obligados a denunciarlas, pero nunca a colocarlas debajo de la alfombra", sostuvo el fiscal ante los jueces del Tribunal Oral Federal 8.Sobre uno de los motivos para pedir que sea apartado, su aceptación a que se haga la audiencia oral y pública para tratar la nulidad,Colombo mencionó la "gravedad institucional" que tiene la causa por supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y la necesidad de someterse al "escrutinio público" y "a la crítica que pueda tener cualquier decisión que se tome"Además,Colombo defendió también su pedido de citación como testigo en la preparación del juicio a Ronald Noble y recordó que, al presentar la denuncia que originó esta causa, Nisman había remarcado que el ex secretario General de Interpol "impidió que las circulares rojas perdieran vigencia", en alusión a los pedidos de captura internacional de ciudadanos iraníes acusados por el ataque del 18 de julio de 1994."Esa citación es una afirmación del deber de objetividad que tengo", remarcó el fiscal.La fiscalía debe actuar "en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad", remarcó Colombo al ratificar que actuó con "objetividad" en su decisión.Los jueces Gabriela López Iñíguez, José Michilini y Daniel Obligado escucharon al inicio de la audiencia a los argumentos de estos últimos, a los que luego replicó el fiscal. "El señor fiscal no requirió la aplicación justa de la ley, solicitó la creación de una instancia inexistente" como es la audiencia previa para tratar la nulidad, argumentó el abogado de los familiares Tomás Farini Duggan.El letrado se preguntó si hubo otras causas donde Colombo tomó decisiones como las de la causa por el Memorándum, entre ellas "hacer lugar a una audiencia no prevista en el Código Procesal previa a un juicio oral para tratar una nulidad"La querella de la DAIA ratificó el planteo de recusación y su abogado Gabriel Camiser sostuvo que "debe hacerse el juicio oral y público como próximo paso procesal y no una audiencia inventada"El Tribunal quedó en condiciones ahora de resolver si acepta o no la recusación del fiscal.