Una medida judicial le puso un freno a la venta de Vicentin y los cambios en su paquete accionario

La Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro -la empresa de agronegocios del grupo Perez Companc- y Viterra -ex Oleaginosa Moreno; pertenece al gigante suizo Glencore- expusieron, conjuntamente, su interés de manera no vinculante para participar en el análisis de una potencial transacción para quedarse con una parte de Vicentin.

La posible venta de la cerealera Vicentin podría quedar en stand-by por una medida judicial. La Cámara Federal de Resistencia (Chaco) confirmó una cautelar del Juzgado Federal de Reconquista (Santa Fe)"Remitiendo al principio de validez del acto jurisdiccional, y teniendo en cuenta que no se advierte autocontradicción, excesivo rigor formal y menos aún error axiológico inexcusable en la interpretación de la ley que autorice la descalificación del fallo, debe estarse a su validez", consigna la resolución, que lleva la firma de los magistrados Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Enrique Bosch.Así,La causa, en la que el organismo es querellante,De quedar firme, el fallo anularía la potencial entrada de socios que aporten capital a la cerealera, que defaulteó en diciembre de 2019 y entró en concurso en febrero de 2020."La Justicia no se expidió sobre el fondo de la cuestión, sino sobre una apelación, es decir, una presentación que hizo Vicentin. No hay un dictamen último",Según comentaron a El Cronista, desde el sector financiero sostienen que el proceso de auditoría y la búsqueda de inversores continúa su curso.Esta operación también está paralizada por un fallo judicial.Vicentin Family Group gestiona este negocio desde 2016, cuando la cooperativa se lo cedió por u$s 100 millones. A, Nicolás Foppiani, que dio lugar al pedido presentado por el fiscal Miguel Moreno, de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos de la Fiscalía Regional n° 2.La UIF inició la causa en junio de 2020. El organismo que conduce Carlos Cruz se presentó en los tribunales de Comodoro Py, a partir de una denuncia realizada a comienzos de ese año por la Fundación para la Paz y el Cambio Climático., titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 11 del Poder Judicial de la Nación, determinó que si bien las acusaciones de defraudación y lavado de activos se encontraban comprendidas en el objeto procesal,. Por ello, el juez federal Julián Ercolini se declaró incompetente y remitió los hechos al Juzgado Federal de Reconquista.En septiembre de 2020,. Estas operaciones quedaron bajo la lupa luego de la venta del friogrífico Friar, controlado por el grupo Vicentin y en el que la propia cerealera tenía un ínfimo 0,4%, al fondo BAF Capital.