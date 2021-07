Murió Reutemann: de Macri al bis de Bullrich, las despedidas de funcionarios y dirigentes

Envío mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del Ex-Gobernador de la Provincia y Senador Nacional Carlos Reutemann. — Omar Perotti (@omarperotti) July 7, 2021

Tras confirmarse hoy el fallecimiento del ex senador, ex gobernador de Santa Fe y ex piloto de Fórmula 1, Carlos Reutemann, dirigentes de todo el arco político lamentaron su partida, incluyendo al presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Kirchner, el ex mandatario Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.En el oficialismo, fueron varios los pronunciamientos, y estuvieron incluidos gobernadores, ministros nacionales y dirigentes de diferentes instancias de poderes ejecutivos. Entre otros, el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, expresó en su cuenta de la red social Twitter su "pesar por el fallecimiento del senador y exgobernador Carlos Reutemann, destacado deportista y dirigente santafecino" y agregó: "Mis condolencias a su familia y afectos".Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, dijo lamentar "el fallecimiento del senador nacional y exgobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann" y agregó: "Quiero enviar mis condolencias a sus familiares y amigos".El canciller Felipe Solá escribió en la red social que se trató de "una noticia muy triste la muerte Carlos Reutemann, dos veces gobernador de Santa Fe"."Nos tocó conducir nuestras provincias en los momentos más difíciles del país. Deportista excepcional y un dirigente que alcanzó gran popularidad. Hasta siempre, Lole", publicó Solá.La presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz, afirmó que "trabajando con los intendentes de la 5ta Sección Bonaerense", se enteró del fallecimiento del senador Reutemann y envió sus "condolencias a sus familiares y amigos".A su vez, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, expresó: "Envío mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del exgobernador de la provincia y senador nacional Carlos Reutemann". También se sumó el mandatario provincial de Tucumán, Juan Manzur, por su parte, manifestó que lamentaba "el fallecimiento del senador por Santa Fe y ex gobernador provincial, Carlos Reutemann" y señaló que "la historia también lo recordará como uno de los ídolos populares del deporte nacional".El interventor en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, escribió en su cuenta de Twitter: "Murió Carlos Reutemann… un gran tipo" y pidió "que Dios te bendiga Carlos".Desde la oposición, el ex presidente Mauricio Macri manifestó "mucha tristeza por la muerte de Lole" y agregó que fue su "ídolo como corredor"."Lo seguí durante todo su paso por la Fórmula 1", dijo y agregó: "Después tuve la suerte de trabajar codo a codo con él por la Argentina que soñamos. Estoy seguro de que vas a seguir ayudándonos desde el Cielo. Gracias Lole querido".En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, expresó en la misma red social: "Siento una tristeza enorme por el fallecimiento de Carlos Reutemann" y envió "un abrazo enorme a toda su familia en este momento tan difícil que están pasando".El exsenador y titular de Peronismo Federal, Miguel Pichetto, dijo que "con dolor" despedía a Reutemann, a quien calificó de "gran persona, excelente profesional y mejor amigo", al tiempo que recordó que se trató de "una figura internacional de prestigio, que representó la identidad de la Argentina y de su querida Santa Fe".La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por su parte, lamentó hoy la partida de "Lole" Reutemann. Dijo que "nos dejó un grande del deporte y de la política argentina" y señaló: "Fue un dirigente honesto y un gran gobernador. Un abrazo para su familia y sus seres queridos en este difícil momento".Sin embargo, no fue la primera vez que la ex ministra de Seguridad lamentó el fallecimiento de Reutemann, ya que anoche, entrevista en TN, cayó en la lamentable fake news del periodista macrista Nicolás Wiñazki, que hizo un papelón y - al igual que Clarín y La Nación - anunció que el dirigente peronista había muerto cuando no era verdad."Era muy buena persona, tan buena que cuando lo buscaron para ser presidente dijo que no. Era una persona muy callada", comentó Bullrich con Reutemann todavía vivo. "Me duele en el alma, era un ser humano impresionante", agregó.Luego se confirmó que estaba vivo "Lole" Reutemann y el entrevistador que le dio a Bullrich la noticia, Wiñazki, se excusó por el tema: "Obviamente somos periodistas y nos podemos equivocar".