Proyecto Mochila Argentina: ¿De qué se trata la iniciativa que impulsa Teddy Karagozian?

El proyecto Mochila Argentina que impulsa el empresario textil y dueño de la firma TN Platex, Teddy Karagozian, ya encontró adeptos y desertores, quienes catalogaron a la iniciativa de "inconstitucional"

, apuntó Karagozian en diálogo conLa propuesta se concierne en dos claves: la promoción e instrumentación de un seguro para las empresas sobre su nómina salarial y pagado por ellas para así dar paso a un "Seguro de Garantía de Indemnización" (SGI) administrado por la Anses; la Superintendencia de Seguros, y una Entidad de Control a designar."Garantiza la indemnización a los empleados que pierden su trabajo, consiguiendo que puedan seguir cobrando en cuotas mensuales el equivalente y actualizado a su último sueldo, hasta conseguir un nuevo empleo. Se agotaría cuando supere los meses que correspondan a los años trabajados. Además, los empleados del Estado tendrán los mismos beneficios, pero el Estado no deberá integrar la prima de riesgo", detalla el texto del proyecto.Mochila Argentina se basa en la "Mochila Austríaca", un fondo individual del que dispone cada trabajador que sustituye al modelo de indemnización por despido, y así da la pauta para que funcione como un "contrato único"."El porcentaje sería variable según la rotación de personal histórica de la empresa, para cubrir el costo total mas un porcentaje fijo administrativo e incentivar poca rotación". De esta forma, "el monto del seguro será de 1% mas el 8.33% dividido los años de la antigüedad promedio de la empresa con un mínimo de 2% total, a modo de premiar la relación duradera del empleo, y de ese modo disminuir la rotación innecesaria de personal y un máximo de 8.33% para no subir el costo a ninguna empresa, incluso las de construcción", detalla la iniciativa.Sin embargo, desde el frente gremial e incluso el propio ministro de Trabajo, Claudio Moroni, manifestaron su rechazo al advertir por el carácter "avasallante" y el "querer ir contra los derechos conquistados"."La reforma de las leyes básicas del trabajo no está en nuestra agenda. Los criterios de flexibilización no tuvieron buenos resultados. No está en discusión", enfatizó el funcionario nacional en diálogo con Radio Delta.En la misma línea, el abogado especialista en derecho laboral y exdiputado nacional Héctor Recalde lo tildó de "anticonstitucional"."El proyecto “Mochila argentina” es inconstitucional –no sería válido sin una reforma constitucional de por medio-, degrada los derechos de la clase trabajadora y la evidencia empírica demuestra que conspira en contra de los fines que el mismo proyecto dice perseguir", acusó en un artículo publicado en Página 12.El empresario textil desestimó las críticas y reforzó el perfil "beneficioso" que otorgaría la aplicación de la normativa nórdica en el mercado laboral local."Mostrará un aumento contínuo del empleo formal, donde los monotributistas van a pasar a ser empleados, donde los desempleados van a insertarse en el sistema, y donde el Anses va a tener que subsidiar menos, va a haber menos jubilados y menos informalidad", subrayó entrevistado por este medio.Además, revivió el cruce con Recalde a quien acusó de "estar detrás" de los rechazos de las entidades gremiales. "El que me está atacando con esto es Recalde. Detrás de todo tipo que ataca, incluso desde la CTA, está siempre él", advirtió.Sobre la "inconstitucionalidad", Karagozian defendió su postura al repasar el artículo 14 bis de la Carta Magna. "El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que debe castigarse el despido arbitrario pero no dice nada de cómo debe ser la indemnización. Entonces pide reparación por el despido y promueve el derecho al trabajo, situación que hoy Argentina no tiene. Por eso la Mochila Argentina ofrece más derechos para los trabajadores, cubre el derecho al conseguir trabajo que hoy no tienen y lo que es más interesante, sube los salarios porque en la actualidad la desocupación es producto de los conflictos que derivan en más monotributistas o trabajo en negro"., argumentó.En tanto, para el ex diputado nacional, esta propuesta "no protege al/la trabajador/a contra el despido arbitrario". Recalde alertó: "La indemnización por despido –este seguro no lo es- tiene una doble finalidad, por un lado reparar los daños que ocasiona el despido incausado y por el otro lado castigar o desalentar la conducta disvaliosa que constituye el despido arbitrario. En este esquema no existe ninguna protección contra el despido arbitrario y ello atenta gravemente contra la democracia en las relaciones laborales"."El único sector que se vería perjudicado con esto son algunos pocos abogados laborales que ganan y se usufructan del conflicto", responde Karagozian.