Morales fusiló a Larreta y se burló de Vidal por "desertar" a la candidatura bonaerense

Gerardo Morales apuntó contra la "actitud muy cómoda" de parte de la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal de renunciar a su candidatura en la provincia de Buenos Aires y señaló como "responsable" de esa decisión al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.sostuvo hoy en diálogo con Radio La Red en referencia a un cambio realizado por la exmandataria provincial en su perfil de la red social Twitter.En tal sentido manifestó que "el responsable de esta decisión no es VidalEn ese marco, agregó que esta decisión no da "una buena señal ante el electorado" y "debilita a la coalición".porque no importa si se gana o se pierde en la política", detalló.Además, remarcó que la Ciudad de Buenos Aires "se gana de cualquier forma con cualquier candidato" y agregó que desde el radicalismo se tomó la decisión de "ir a luchar" y que, por eso, eligieron como precandidato al neurocirujano Facundo Manes."El radicalismo va a dar la lucha y no es lo mismo que gane Santilli o Facundo Manes en la Provincia de Buenos Aires, porque sería lógico que gane el PRO con Santilli que tiene los municipios más importante, pero entonces todo queda como esta., comentó.planteó.Por ultimo sostuvo que hay que "salir de la perspectiva de corto plazo" para proyectar al futuro y terminar con las "actitudes especulativas" en los planes de gobierno.ero cada quien toma sus decisiones", sintetizó.