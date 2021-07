Violencia política: Atacaron un local de Unidad Ciudadana en General Alvarado

Una sede partidaria sufrió la rotura de vidrios y muebles durante la madrugada de ayer. El intendente del Frente de Todos, Sebastián Ianantuony, definió al hecho como “un atentado” y aseguró que se trató de “violencia política”. El ataque recordó el que sufrió en mayo un espacio de La Cámpora en Bahía Blanca, donde detonaron un explosivo y dejaron mensajes amenazantes.

