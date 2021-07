Los ruralistas salen a protestar en San Nicolás y otras regiones agitados por la oposición en la víspera electoral

El documento circuló esta mañana en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, donde se realiza una marca en la que el campo protesta contra el Gobierno de Alberto Fernández y“Hoy, 9 de julio de 2021, los ciudadanos argentinos reunidos en San Nicolás de Los Arroyos declaramos” comienza el documento titulado “Proclama de San Nicolás”.1) “Que el cumplimiento de la Constitución Nacional no es optativo, sino obligatorio. Ante la grave situación actual, y las dificultades que acarrea al normal funcionamiento de las instituciones, el Estado debe ser más prudente que nunca.2) “Que la única fuente de riqueza genuina de una nación es la actividad productiva.. Ninguna de estas actividades puede desarrollarse como nuestro país necesita con la presión impositiva y las leyes laborales actuales”.3) “Que el derecho a la propiedad está garantizado por la Constitución y todo funcionario público está obligado a velar por su respeto.4) “Que es obligación del Estado compensar a aquellos ciudadanos que se ven forzados a mermar o sacrificar sus actividades productivas para preservar la salud de la comunidad (como prestadores turísticos, gastronómicos, organizadores de eventos, entre otros).5) “Que la educación es un derecho inalienable, y sólo la presencialidad puede garantizar el acceso a ella a todos los niños del país.y sólo en los distritos en que resulte realmente indispensable”.6) “Que el personal de salud es el principal afectado por la pandemia, y debe ser reconocido no sólo en forma simbólica sino también económica. N7) “Que la única fuente de ingresos para el país es la exportación, y cualquier medida que la obstaculice, la limite o la desaliente es absurda.en el menor tiempo posible”.8) “Que el déficit que resulte de los impuestos que dejen de percibirse por las exigencias anteriores debe compensarse con una reducción del gasto público en general, y del gasto político en particular. La clase política y su entorno deben compartir los sacrificios del resto de la ciudadanía, y ser los primeros en posponer sus intereses y objetivos en un contexto de crisis”.