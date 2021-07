Francia anuncia la vacunación obligatoria y exigirá certificado Covid para entrar en bares y viajar en tren y avión

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció este lunes la vacunación obligatoria para todo el personal de salud y la exigencia del certificado Covid para entrar en bares y viajar en tren y avión, sin excepción.

"El Gobierno ha decidido imponer la vacunación al personal de enfermería y no de enfermería en los establecimientos de salud (hospitales, clínicas, hogares de ancianos y residencias de ancianos), así como a los profesionales y voluntarios que trabajan con personas mayores, incluso en el hogar. Tendrán hasta el 15 de septiembre para hacerlo. A partir de esa fecha, habrá controles y sanciones", señaló el mandatario en conferencia de prensa.Las medidas forman parte del nuevo paquete preventivo que pone en marcha la administración de Macron tras la asesoría del Consejo de Defensa de la Salud, en medio de una cuarta ola de contagios potenciada por la variante Delta del Covid 19."Estamos frente a una fuerte reanudación de la epidemia que afecta a todo el territorio. Ante la propagación de la variante Delta, tenemos que advertir por las dificultades que amenazan la situación sanitaria. Mientras el virus circule, nos enfrentaremos a este tipo de situaciones", repasó.A través de un proyecto de ley, se buscará regularizar la obligatoriedad de la vacunación de los cuidadores y todo el personal de salud. En tanto, para aquellas personas que no ingresen en esta categoría, se pondrán "restricciones" indirectas, a fin de "reconocer la buena ciudadanía y poner restricciones a los no vacunados en lugar de a todos ".El pase de salud será obligatorio para los mayores de 12 años en “ lugares de ocio y cultura ” con más de 50 personas a partir del 21 de julio. Posteriormente, se ampliará a partir de principios de agosto y abarcará el tren, el avión, bares y restaurantes, así como hospitales, residencias de ancianos y establecimientos médico-sociales."Esta lista podrá ampliarse más a partir de entonces", especificó Macron. Concretamente, el acceso a estos lugares estará reservado a personas vacunadas desde hace más de quince días, o que hayan realizado recientemente una PCR negativa o una prueba de antígeno.A partir de octubre, los franceses ya no podrán beneficiarse de las pruebas de PCR gratuitas sin receta, llamadas pruebas de "comodidad". El objetivo es " fomentar la vacunación en lugar de la multiplicación de pruebas ".A partir del próximo año escolar, se implementarán campañas de vacunación “específicas ” para todos los estudiantes de secundaria, preparatoria y universitarios del país.Las personas de países "en riesgo" estarán sujetas a controles reforzados, anunció Emmanuel Macron. También se impondrá aislamiento forzoso a todos los viajeros no vacunados a partir del 21 de julio.