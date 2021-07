Otro contundente informe reveló las movidas de Macri para el desfalco al Estado por la deuda del Correo

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, bajo la órbita de la Corte Suprema, realizó un informe donde ratifica que el acuerdo con el cual el gobierno de Mauricio Macri buscó cancelar la millonaria deuda del Correo Argentino con el EstadoEl mismo ya fue entregado al juez Ariel Lijo, que investiga si ese pacto fue espurio e implicó delitos como administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la funcion pública. En 2019 fueron indagados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad, su director de asuntos jurídicos, Juan Mocoroa, el presidente del Correo, Jaime Cibils Robirosa, y el apoderado Jaime Kleidermacher, pero hasta ahora nunca fue resuelta su situación procesal.En el informe publicado por la periodista Irina Hayser en Página 12 detalla queEn paralelo, y desde 2017, tramita una causa penal en Comodoro Py a partir de la denuncia que hizo en ese entonces la fiscala Boquin, cuando detectó que el 28 de junio del año anterior se había firmado un acuerdo de (supuesto) pago de lo adeudado por el Correo, que resultaba sumamente perjudicial para los acreedores, yEl organismo de investigaciones había entregado su primer informe técnico a Lijo el 21 de diciembre de 2020. Era "un estudio técnico económico y financiero respecto del crédito verificado por el Estado Nacional en el marco del proceso concursal de Correo Argentino SA, su actualización y quita estimada" según lo pactado en 2016.La defensa de Cibils Robirosa y Kleidermacher --quienes quedaron muy complicados con la declaración de quiebra-- atacó las conclusiones de los especialistas y el juez Lijo le pidió a la DAJuDeCO que revise el trabajo y sus conclusiones. Para el Correo la quita no superaba el 45 por ciento, que era un modo de plantear que no había delitos, además de disminuir su deuda."El estudio económico y financiero aportado por la DAJuDeCO implicó considerar (...) los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo.concluye el documento que recibió el juzgado."Lo anterior permite concluir que, en el marco del período circunscripto desde la presentación del concurs, insiste, tras desmenuzar 126 escenarios posibles.El documento, que firma Rodríguez Ponte, apunta que todas las "formulaciones" que "introduce la defensa" de los hombres del Correo "presentan un denominador común, su metodología de cálculo se circunscribe al plano nominal de los valores adeudados y no considera en ninguno de los casos, el valor actual y real de los compromisos de pago futuros que, de acuerdo con los términos de la Séptima Propuesta (la de 2016),y estipulan el pago total de los intereses para luego de la cuota número 15".Aguad, Mocoroa, Cibils Robirosa y Kleidermacher fueron indagados en marzo de 2019 pero el juzgado nunca decidió si había razones para procesarlos, dictarles falta de mérito o sobreseerlos. LZoni había imputado al propio Macri. Pero luego quedó afuera. Próximamente debería haber nuevos movimientos.