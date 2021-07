La CIDH concluyó falsedad de la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas "escondidas en el monte"

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) catalgó de "falsedad" la denuncia mediática sobre mujeres indígenas embarazadas escondidas en el monte de Formosa que había sido impulsada por un informe de Telenoche Investiga.

La resolución, que tuvo lugar este martes, se desprende de un "exhaustivo trámite" que requirió varios análisis elaborados por las autoridades provinciales y la Secretaría de Derechos Humanos, entre otros organismos nacionales, como el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y el propio ente internacional.Así la CIDH reconoció que el marco fáctico que había valorado para dictar las medidas cautelares no se verificó durante el trámite de inspección."La gravísima denuncia internacional formulada por el dirigente indígena Félix Díaz y Santiago Cantón, no logró demostrar situaciones concretas de mujeres embarazadas que no contaran con la atención médica adecuada, que estuvieran escondidas en el monte por miedo, amenazas u hostigamiento en su contra, o mucho menos que existieran casos de bebés separados de sus madres al nacer", repasa el texto.La Comisión también cuestionó "severamente" la "falta de colaboración" de los peticionarios en brindar información precisa que permitiera identificar a las mujeres a las que supuestamente se buscaba proteger.“Se observa que el Estado ha proporcionado soporte documentario que hace referencia a las atenciones en salud que las beneficiarias habrían estado recibiendo durante su estado de embarazo, según corresponde. (…) [L]a Comisión observa que la representación no ha brindado soporte documentario alguno que permita indicar que, incluso después de su embarazo, las personas beneficiarias se encuentren en una situación de riesgo (…). En tal sentido, no se ha proporcionado información que indique, por ejemplo, que el Estado les venga negando atención en salud o la atención en salud que recibirían actualmente no sería idónea o efectiva según lo que prescriban los médicos competentes”, amplía el informe.La denuncia alcanzó su visibilidad mediática a partir de un informe de Telenoche Investiga titulado "ESCONDIDAS Y ATERRADAS | Las embarazadas del monte de Formosa".El video de poco más de 9 minutos, que luego derivó en coberturas semanales, advertían que "un grupo de embarazadas se esconde en el monte, para evitar que la Policía de la provincia las traslade a un centro de aislamiento"."Las mujeres denuncian que les practican una cesárea y luego las obligan a permanecer 14 días aisladas sin estar en contacto con sus bebés", acusó.