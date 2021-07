Tras condecorar al exembajador de Macri, Morales será denunciado por su ayuda en el golpe en Bolivia

El escándalo internacional por el presunto envío ilegal de armas y municiones de la gestión de Mauricio Macri a Bolivia en apoyo de la dictadura que dio el golpe de Estado contra Evo Morales ahora salpica a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy por Juntos por el Cambio

"La visita duró apenas unas horas y se limitó geográficamente a la provincia de Jujuy, donde la hija de Trump llevó adelante dos encuentros apresurados con mujeres de la provincia"

Es que Morales será denunciado penalmente este viernes ante el fuero Criminal y Correccional Federal en Comodoro Py por haber brindado apoyo logístico a las fuerzas políticas que participaron activamente del golpe en Bolivia, según adelantaron desde la Tupac Amaru., advirtió el coordinador nacional de esa organización social y política, Alejandro Garfagnini.El dirigente advirtió que Morales condecoró a "Normando Álvarez García, su actual ministro de Trabajo y entonces embajador Argentino en Bolivia, quien recibiera y entregara las armas y municiones denunciadas por el Gobierno Nacional (de Mauricio Macri)" y aseguró que "con esta actitud no sólo desafía la autoridad política y la representación federal del Gobierno (de Alberto Fernández) si no que sigue comprometiendo los intereses nacionales frente a una nación hermana como lo es Bolivia”.El gobernador de Jujuy, en medio de esta polémica, condecoró esta mañana a Álvarez García por su desempeño como embajador en ese país y sostuvo que a Alberto Fernández "le venden mucha carne podrida", en referencia a la denuncia por el envío ilegal de las armas, que ya cuenta con dos investigaciones económico penales en la Argentina y abrumadora probatoria probatoria.Según trascendió, la noche del 4 de septiembre de 2019 Ivanka Trump, hija del entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, arribó a la Argentina junto al ex secretario de Estado Adjunto, John Sullivan; el ex jefe Ejecutivo Interino de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC), David Bohigian; la subsecretaria Interina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Julie Chung; y el entonces administrador de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Mark Green., sostiene la presentación que se hará mañana. Sin embargo, destacaron que lo trascendental es que en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional Guzmán de San Salvador de Jujuy repostaron durante la noche un Hércules C130 de la Fuerza Aérea Argentina y el avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que trajo a la comitiva norteamericana hasta la Argentina.El Hércules C130 había sido utilizado horas antes por Morales para regresar de Santa Cruz de la Sierra, allí donde estaba prestando apoyo logístico al “combate de incendios”. Horas después de la visita de Trump, el Hércules C130 volvió a despegar con destino a Santa Cruz de la Sierra."No existen registros oficiales de los bienes trasladados en cada viaje, ni pedido de autorización al Congreso para el arribo del avión que trasladaba a Ivanka Trump, ni detalle del personal militar que la acompañaba, ni detalle de armamento y equipamiento arribado al suelo Argentino para asegurar la custodia de la principal asesora presidencial de aquél entonces", informaron.El 29 de agosto de 2019 Gerardo Morales había comenzado los envíos de “ayuda” ante el fuego en Bolivia, tal y como fue presentado el operativo de traslado de brigadistas en aviones de la Fuerza Aérea Argentina con destino a Santa Cruz de la Sierra. El recambio de brigadistas y los aviones con envío de materiales de “ayuda” fue incesante hasta el golpe de Estado. El gobernador de Jujuy viajó hasta Santa Cruz de la Sierra para reunirse con autoridades políticas involucradas con el golpe de Estado a Evo Morales.También, entre el 22 de septiembre y el 3 de octubre de 2019 se desplegó entre Salta y Jujuy la operación “Integración Norte” del Ejército Argentino. En las actividades de operación y adiestramiento estuvieron involucrados alrededor de dos mil efectivos, y la coordinación fue presentada públicamente por Morales y el entonces gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.