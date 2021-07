Victoria Donda fue sobreseída en la causa iniciada por su exempleada doméstica

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), Victoria Donda, fue sobreseída este jueves en la causa que investigaba el delito de defraudación contra la Administración Pública a raíz de la denuncia que presentó su exempleada domestica.

El fallo del juez federal Sebastián Casanello indicó que "no se halló ningún indicio del ofrecimiento de trabajo" a través de los audios que se viralizaron en distintas plataformas, como tampoco "actos preparatorios para una eventual contratación", ni pruebas de algún trámite en marcha para otorgar un plan social o un subsidio similar a Aminda Banda Oxa.La causa se inició en enero pasado luego de que el abogado de Oxa, Osvaldo Barsanti,denunciara que la funcionaria le ofreció a su representada un contrato en el Inadi o bien "anotarla en un plan social, si ella renunciaba al trabajo en su casa."Le iniciamos una demanda penal y otra en el fuero laboral", por delitos contra el Estado y contra la empleada, apuntó el letrado meses atrás.Según señaló Barsanti, Donda le ofreció las alternativas investigadas cuando su expleada empezó a analizar la posibilidad de jubilarse."Victoria no le pagó, pero ante los reclamos le pagó en cuentagotas, y luego le contestó con ofrecimiento de planes o contrataciones en el Inadi, a cambio de su renuncia, es decir, no hacerse cargo de sus obligaciones como empleadora sino trasladarle ese costo al Estado nacional", acusó en diálogo con Radio Rivadavia.En marzo, Casannello había adoptado una resolución similar cuando rechazó un planteo del fiscal Guillermo Marijuán para citar a Donda a declaración indagatoria.“De acuerdo al relevamiento practicado por la Fiscalía, existieron conversaciones privadas en el marco de las cuales Donda Pérez habría formulado un ofrecimiento impropio. Sin embargo, no hay elementos que indiquen que tras esos diálogos haya existido una resolución o a una orden emanada por la titular del INADI que disponga hacer efectivo tal ofrecimiento -ya sea mediante una contratación o el otorgamiento de un plan social”, advirtió el magistrado.