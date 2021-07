Armas a Bolivia: imputaron a Macri, Bullrich y Aguad por "contrabando agravado"

avanzan tanto en Bolivia como en la Argentina las investigaciones por el envío de armas y balas a Bolivia por parte de su gestión en noviembre de 2019 en apoyo a la dictadura que interrumpió la democracia en ese país y tanto él como la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich están más complicados

La hipótesis más firme a ambos lados de la frontera norte es que las 70.000 balas que salieron de Argentina el 12 de noviembre de 2019 tuvieron dos destinos: la FAB y la Policía de Bolivia

Pese a quese esfuerza desde Europa en negar que hubo un golpe de Estado contra Evo Morales e insiste en decir que las pruebas ya confirmadas por todas las partes involucradas son falsas,El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial dictaminó a favor de impulsar la denuncia del Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri por presunto "contrabando agravado" a raíz del envío de material represivo a Bolivia, según confirmaron fuentes judiciales.El dictamen fue presentado al juez en lo penal económico Javier López Biscayart y pide investigar a Macri, a la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y al exministro de Defensa Oscar Aguad, entre otros.El escrito que presentó Navas Rial es un requerimiento de instrucción, que deja imputados a Macri, Bullrich y Aguad, en el que describe lo que ya considera un presunto delito a investigar y solicita las primeras medidas de prueba, que incluyen pedidos de informes al gobierno argentino y a Bolivia.En tanto, el fiscal no incluyó algunas medidas que habían solicitado los ministros denunciantes en su requerimiento, como un informe de las llamadas entre el expresidente y los demás acusados, que se sustentaba en las múltiples causas en que se investigan maniobras de ese tipo al interior de la gestión de Juntos por el Cambio.Anoche se confirmó que las balas antitumulto halladas en un depósito de la Policía de Bolivia son 29.600 y, para los agentes y funcionarios de ese país que investigan los hechos, está corroborado que no son propias y que provienen de la Argentina, por lo cual serían las habría "donado" Macri para apoyar en el sostén al golpe de Estado contra el MAS de Evo.En declaraciones a Página 12 y El Destape, el comandante de la Policía de Bolivia, Jhonny Aguilera, precisó que se encontró esa cantidad de balas antitumulto 12/70 en un depósito de esa fuerza ubicado a minutos de La Paz, como se conoció a principios de esta semana, y que corresponden a materiales represivos enviados por la Argentina al inicio de la dictadura cívico-militar de Jeanine Áñez., dijo el funcionario policial, que señaló que se hallaron "29.600 municiones AT12/70, granadas y agentes químicos que no forman parte del inventario de la fuerza” y que el armamento “no se ha recibido como donación ni se ha comprado" por lo que están "indagando cómo es que esos insumos llegaron a la fuerza”.Es por eso que, justamente, la información recopilada en Bolivia y en Argentina alimenta la hipótesis del contrabando agravado que denunció el gobierno deante la justicia federal.“A partir de la información recabada hemos tenido informes en los cuales se asume que esos objetos ingresaron con fecha 13 de noviembre de 2019 a través de una aeronave C-130 proveniente de Argentina”, sostuvo Aguilera, e indicó que “se puede presumir que las municiones forman parte de este acervo de 70.000 cartuchos”, enviados desde la Gendarmería Argentina que comandaba Bullrich.Ese número se complementaría con los 40.000 que la Fuerza Aérea le agradeció a quien era el embajador argentino en Bolivia al momento de los hechos,, quien hoy es ministro de Trabajo deen Jujuy.. Según Página 12, la ministra de Seguridad,, la información con la que cuenta indica que los gendarmes no usaron ni una sola bala en Bolivia, como se quiso justificar desde el macrismo y los supuestos "entrenamientos".Una misión similar, de hecho, fue enviada aen el mismo momento, también por parte de Bullrich, y en un escenario mucho más justificado, con la embajada argentina dañada durante las protestas en ese país. Sin embargo, ese operativo incluyó muchas menos municiones, más armas con posibilidad de dispararlas, y todo lo enviado volvió al país sin uso.Las investigaciones apuntan, en un momento posterior, a saber si el arribo del contingente de gendarmes con el material bélico ilegal tiene relación con las dos masacres, la de Sacaba y la de Senkata, que perpetraron por integrantes de las fuerzas armadas bolivianas a la semana de ese envío.En la denuncia presentada ante el fuero penal-económico contra Macri, Bullrich y otros altos funcionarios, el gobierno nacional estima que las municiones se hayan empleado allí. En Bolivia piensan lo mismo. Parte quedó guardada, la ahora hallada, y el resto fue utilizado por militares bolivianos.Las represiones posteriores al envío del armamento argentino serán parte del análisis que efectúa el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) --creado por acuerdo entre el Estado Plurinacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)--. Serán informados el viernes próximo.Página 12 publicó que, según fuentes del gobierno boliviano, el informe podría incluir los últimos descubrimientos que dan cuenta de una coordinación con algunos países de la región para apoyar el golpe contra Evo. Entre ellos se cuenta el gobierno de Macri, Ecuador y Brasil.Además, el comandante Aguilera sostuvo que ya estaría identificado el funcionario de la Policía de Bolivia que recibió el material, que ya forma parte del acervo de esa fuerza aunque, por el momento, no hay documentación que justifique cómo llegó hasta ahí ni por qué.Por otro lado, este lunes hay una conferencia de prensa prevista en la que se espera que se den a conocer más detalles, como por ejemplo el nombre de los agentes argentinos y bolivianos que entregaron y recibieron el armamento, del escándalo internacional que complica a Macri, Bullrich y una decena de ex funcionarios.