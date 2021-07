Causa Memorándum con Irán: Las 5 frases más resonantes de Cristina en su declaratoria

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró este viernes ante el Tribunal Oral Federal Nro 8 en el marco de la causa que investiga el supuesto pacto con Irán tras la firma del Memorándum de entendimiento en 2013.

Con más de 20 mil espectadores sólo en la transmisión en vivo vía YouTube por la cual se dio lugar a la audiencia pública, la titular de Senado repasó las "incongruencias" de la denucia impulsada por el fiscal Alberto Nisman y reabierta en 2016; el rol de los Fondos Buitres, y la connivencia entre el expresidente Mauricio Macri y los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.▸"Es un disparate judicial, institucional y político esta acusación a quienes estamos sentados aquí. El atentado a la AMIA ocurrió hace 27 años, ¿dónde estábamos cada uno de los acusados de encubrir?. Es importante este ejercicio de sentido común", enfatizó Fernández de Kirchner al inicio de su declaratoria.▸"A los 4 días de asumir Macri, nombra a dos miembros de la corte por decreto y uno que interviene en esta operación es Rodríguez Simón, conocido como "Pepin" y que hoy se encuentra prófugo. Que además integra, lo que se conoció como la mesa judicial del macrismo".Luego, continuó con el "segundo hecho es la persecución brutal" con "métodos mafiosos" contra la exprocuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.▸"El segundo hecho es la persecución brutal a Gils Carbó, esta persona que tuvo una conducta intachable fue perseguida con métodos cuasi mafiosos, esto pasaba ante la complacencia de medios hegemónicos, en los cuales el Presidente. y funcionarios atacaban a una funcionaria".

"Me banque lo que me banque y no me doblaron el brazo, no me lo doblaron, no les pague lo que querían porque era dañar a la Argentina"

Cristina Fernández de Kirchner

🔴#AHORA | Cristina Kirchner se quebró al recordar campañas difamatorias en su contra: "Los fondos buitres hacían campaña en todo el planeta con el Memorándum con Irán y con la AMIA, esto es lo que se publicaba en los principales diarios europeos". pic.twitter.com/WupY8TQ8l3 — Política Argentina (@Pol_Arg) July 16, 2021

En otro tramo, y en forma de paralelismo con las visitas a Olivos y a la Casa Rosada de los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos durante la era de Cambiemos, la Vicepresidenta repasó las acusaciones que se libraron por reuniones con el juez Sebastián Norberto Casanello.▸"Decían que me había reunido en Olivos con Casanello y yo lo conocí el día que me fui a presentar a indagatoria y todo esto con orden de la Cámara de Irurzun. Hoy los dos testigos están condenados por falso testimonio. Siendo yo Presidenta nunca fue Casanello a Olivos".Finalmente, cargó contra la campaña de difamación que iniciaron lobistas de los fondos buitres en portales internacionales bajo la premisa "Argentina and Iran, Shameful Allies".▸"Me quisieron doblar la mano durante años para que les pagara cualquier cosa y me negué. El Memorándum con Irán tenía que ver con lo que querían que le pagáramos a los fondos buitres y ellos pagaron, lograron sacar el candado que dejamos, pagaron"