16.07.2021 / Entrevista PA

Bozzano: "Manes no es algo nuevo, él apoyaba a Macri y Vidal"

El senador provincial del FDT enfatizó que como "el pueblo bonaerense tiene memoria", la ex gobernadora se fue a Caba "para no hacer otro papelón". Además, señaló que con el neurocientífico y el nuevo nombre "Juntos" en lugar de JXC buscaron "una persona que no haya sido parte del fracaso de Macri".

por Walter Sosa