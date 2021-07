¿Cómo descargar el certificado de vacunación contra el Covid 19?

El Ministerio de Salud delínea junto a las carteras sanitarias provinciales los próximos pasos para avanzar en la campaña de vacunación contra el Covid 19 y las restricciones para quienes no presenten el certificado de inoculación toma forma a nivel nacional.

Según anticipó este lunes el jefe de Gabinete bonaerese, Carlos Bianco, el distrito no descarta adoptar los cerrojos que se introdujeron en Francia para acelerar la inmunidad de rebaño."Estamos estudiando aplicar el pase sanitario en un futuro como hizo Francia. Me parece una medida muy inteligente la de Macron", señaló el funcionario en conferencia de prensa.En la misma línea, la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano, indicó que las carteras sanitarias de las 24 jurisdicciones "ya evalúan" adoptar esta normativa para su alcance nacional."Esto es algo que estamos pensando, es decir, si queres volver a una cierta normalidad, va a estar de la mano de que todos exhibamos el carnet de vacunación", enfatizó.Al tomar como ejemplo el modelo francés, bares y restaurantes al igual que transporte público podrían encontrarse inhabilitados para aquellas personas que no cuenten con las dosis de los fármacos contra el Sars-Cov-2.Además Martorano anticipó que los cerrojos podrían incluso extenderse para la imposibilidad de realizar trámites estatales."Es algo que nosotros también vamos a solicitar. Estamos conversando para ver desde cuándo. También puede ser exigido para hacer ciertos trámites", agregó.Si te vacunaste contra el COVID-19, ahora podés encontrar en Mis documentos, la credencial que acredita que estás vacunado con el nombre de la vacuna, lote, dosis y lugar de aplicación para presentarla donde te la requieran.La gestión se puede realizar vía web o bien por medio de la app Mi Argentina.1) Ingresar a www.argentina.gob.ar/miargentina 2) Allí deberás crear una cuenta con tu CUIL y contraseña.3) Luego te arrojarán los campos de información personal a completar.4) El paso siguiente será validar la identidad a través de un mail5) Finalmente, una vez ya cumplido los pasos anteriores, en la sección "Mis Documentos" podrás descargar la constancia de vacunación con día y hora.1) Ingresá a la tienda de aplicaciones de tu celular, buscá Mi Argentina y descargala. Abrila y luego de la introducción apretá el botón INGRESAR2) El paso siguiente será CREAR CUENTA para registrarte. Podés hacerlo desde:● Escaneando tu DNI● Completando manualmente el formulario3) Finalmente vas a recibir un mail a tu correo electrónico para activar la cuenta. Buscalo en tu casilla y hacé clic en el botón verde para activarla.4) Una vez que ingresas a la app, podrás ver tus documentos digitales, tu licencia de conducir y los papeles del auto y tu certificado de vacunación.