Vacunas: CABA habilitará el empadronamiento para jóvenes de entre 18 a 24 años

El Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires habilitará este miércoles el formulario de empadronamiento para que jóvenes de entre 18 a 24 años puedan solicitar un turno para acceder a la vacunas contra el Covid 19.

La inscripción se realizará vía online o a través de la opción WhataApp, desde las 8.30 de la mañana, tal como se repitió en las etapas anteriores."Agradecemos profundamente el gran aporte, esfuerzo y trabajo conjunto y multisectorial de las Organizaciones, la Iglesia, los equipos de Salud y de Desarrollo Humano, para poder avanzar en el fortalecimiento del cuidado individual y colectivo de las personas que más lo necesitan", destacó este viernes el titular de la cartera sanitaria porteña, Fernán Quirós, en redes sociales, al recorrer el operativo integral de vacunación COVID-19 para la población en situación de vulnerabilidad.De acuerdo al último reporte oficial, 1.746.092 personas ya cuentan con la primera dosis, mientras que 530.367 completaron el esquema de inmunización.Luego de que la provincia de Buenos Aires anticipara que evalúa aplicar restricciones a quienes no se hayan vacunado y con la habilitación de ocupación del aforo "extra" para inmunizados, Quirós descartó aplicar la medida en el distrito porteño."En la Ciudad de Buenos Aires todavía no estamos en esa situación, por lo tanto no creo que sea el tiempo de evaluarlo”, señaló el funcionario.1) De manera online▸ Ingresá al formulario web de empadronamiento ▸ Completá tus datos y/o los de la persona que ayudes a empadronar.Desde la Ciudad te van a contactar vía mail, SMS o WhatsApp para que elijas un turno cuando haya disponibilidad de vacunas en la Ciudad.Es importante que prestes atención a las vías de comunicación que declaraste en el formulario, y que revises la casilla de Spam o correo no deseado de tu e-mail.Recordá que tenés que empadronarte una sola vez para recibir la primera dosis de la vacuna y no es necesario que vuelvas a hacerlo para recibir la segunda.2) Si tenés dificultades para empadronarte en la web, podés hacerlo a través de la línea telefónica 147▸ Vas a tener que proporcionarle todos tus datos o los de la persona a vacunar, al operador.