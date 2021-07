Berisso expresó su apoyo a Santilli en la interna ante Manes y deseó "unas PASO con respeto"

Pese a la interna del PRO y del PRO con todo el arco de Juntos por el Cambio, el diputado nacional Hernán Berisso – hombre de Alejandro Finocchiaro – se mostró afable ante la disputado Manes-Santilli, aunque se mostró cercano al segundo. “Celebro que a pesar de no poder habido una lista de unidad estén definidas las candidaturas y los espacios que van a coincidir en las distintas listas, esperando que sean unas PASO con respeto, pensando en que la ciudadanía nos está mirando, esperando propuestas. Estamos frente a un acto democrático muy bueno”, dijo el legislador nacional.

“El espacio que puede haber dejado o no la gente de Patricia Bullrich o Mauricio Macri, yo creo que todos estaban en condiciones de presentar una lista. Si Jorge Macri o Patricia Bullrich no presentaron una lista es porque claramente hubo coincidencias con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli para confluir en una sola lista del PRO. Claramente no hubo perdedores”, señaló.

A su entender, “después de idas y venidas, quedó el panorama bien ordenado”.Con respecto al tuit del ex presidente Mauricio Macri respecto de la cabellera colorada de Santilli, consideró que el ex mandatario de Cambiemos “le pone un poco de color a la política”.Resaltó que para él no hubo vencidos en relación a las figuras de Bullrich y Jorge Macri.. Celebro que haya una lista de unidad y que tanto Patricia como Jorge si sucedieron en algún sentido fue en pos de ganar las próximas elecciones”, remarcó.A su entender,, señaló.Con respecto al clima de unidad del distrito donde militan por la intendencia de Finocchiaro en 2023, valoró que la lista de concejales de Juntos la encabece Toty Flores., aseguró.Consultado sobre la posible candidatura de El Dipy, sostuvo:Por último, opinó sobre la posible postulación del ministro de Salud provincial. “Espero que se empeñe un papel mejor que el que hizo como ministro de Salud. Espero que se comprometa mejor”, chicaneó, pese a que el avance en la vacunación contra el Covid en la provincia de Buenos Aires está entre los más destacados del país incluso ante las características territoriales.