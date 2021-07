Hernán Piquín será a precandidato a concejal en el municipio de Pilar

El bailarín y actual integrante del jurado de "La Academia" de Showmatch, Hernán Piquín, será precandidato a concejal por el partido bonaerense de Pilar desde el espacio "Avanza Libertad" que conduce José Luis Espert.

Les comparto la satisfacción de encabezar la lista de precandidatos a concejales por @AvanzaLibertad_ junto a #SolanaMarchesan. Seguimos trabajando con dedicación, sosteniendo nuestros valores en alto y preparados para integrar el equipo de @jlespert en #Pilar. #TitoXPilar pic.twitter.com/cgIzd2wbcc — Juan Martin Tito (@TitoJuanMartin) July 25, 2021

La lista, que quedó oficializada este sábado con el plazo establecido por la Cámara Nacional Electoral (CNE), será encabezada por Juan Martín Tito, y secundada por Solana Marchesan."Les comparto la satisfacción de encabezar la lista de precandidatos a concejales por Avanza Libertad junto a Solana Marchesan. Seguimos trabajando con dedicación, sosteniendo nuestros valores en alto y preparados para integrar el equipo de José Luis Espert", destacó el flamante precandidato en redes sociales.Piquín vivió en Pilar hasta 2019, año en el que anunció su decisión de irse del país luego de ser víctima de dos asaltos: uno al llegar a su casa ubicada en el distrito por el cuál se postula, y otro episodio en el que motochorros le robaron 20 mil dólares en un shopping del Km 50.“Lo que pasó fue muy fuerte. Que te tiren 14 tiros y que ninguno me haya pegado es fuerte. Aunque yo, es el día de hoy que no puedo dormir. Duermo cuando estoy de gira y estoy en un hotel. Cuando estoy en mi casa no puedo dormir”, describió tiempo atrás desde la pantalla de El Trece.