Eslaiman calificó a Manes de "celebridad" y afirmó que está "lejos de la gente"

Crítico con el candidato radical, el vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Rubén Eslaiman, se mostró afable ante la participación del Frente Renovador en la lista del Frente de Todos. “Fue relativamente sencillo porque si bien no todos pensamos de la misma forma, dado que es un espacio heterogéneo, tenemos el mismo objetivo que es el del Frente de Todos. Nos pusimos de acuerdo fácilmente”, sostuvo al referirse a los acuerdos alcanzados.

Y remarcó:. “La lista es de dirigentes prestigiosos, de militantes, de trabajadores honestos y eso es un logro importante. Esto se ha dado en todas las secciones electorales. Pudimos llevar a lo mejor que tenemos”, remarcó al hacer referencia a personas como Marcela Passo, Mónica Litza, Jorge D´Onofrio o Nicolás Russo.Esta consonancia en el oficialismo se contrapone al clima de interna de Juntos. Para Eslaiman,. Y no solo me refiero a Santilli, Manes también vive en CABA. A mí me gusta votar políticos, no me gusta votar celebridades. Manes puede ser muy buen neurocientífico pero acá hablamos de política”, advirtió., remarcó Eslaiman quien también vio la posibilidad de la modificación de las relaciones de fuerza en la alianza opositora.“Me parece bien que así lo sea porque es un partido centenario. Que reconozca esto no significa que me guste el primer candidato”, concluyó.