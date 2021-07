Jubilación por hijo y tareas de cuidado de ANSES: cómo es el trámite y cuáles son los requisitos

Tras oficializarse la semana pasada el Programa de Reconocimiento de Aportes por, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) emitió una resolución este jueves en el Boletín Oficial en la que detalló los requisitos que deben cumplir y las tramitaciones que se deberán realizar aquellas mujeres y personas gestantes que quieran acceder a la jubilación sin aportes y con hijos.A través del decreto 475 que el pasado 19 de julio, el Gobierno nacional oficializó elque permitirá a las mujeres y/o personas gestantes obtener el mínimo de servicios necesarios para el logro de la Prestación Básica Universal (PBU), que consistirá en la acreditación de un año de servicio por cada hijo y/o hija que haya nacido con vida, que se podrá extender hasta dos años en determinados casos, como niños adoptados o hijos con discapacidad.Es así que este jueves el organismo que conducea través de la Resolución 154/2021, fijó nuevas disposiciones complementarias y aclaratorias del Decreto 475 a los fines de"En caso que dicha información no surja de los registros obrantes en la Anses, la persona solicitante deberá presentar la prueba documental pertinente para la acreditación del hijo y/o de la hija", remarca la resolución.En este marco, respecto a los hijos/as con algunaespecifica que "la acreditación de la discapacidad de cada hijo y/o hija, cuando no se encuentre registrada en las bases de la Anses, podrá efectuarse mediante alguno de los siguientes medios de prueba: Certificado Único de Discapacidad establecido en el artículo 3° de la Ley N° 22.431, sustituido por el artículo 8° del Decreto N° 95/18 (CUD); Certificado de Discapacidad emitido por los organismos provinciales competentes en la materia; constancia que acredite haber registrado derecho a percibir la Asignación por Hijo con Discapacidad, mediante las autorizaciones emitidas por las ex Cajas de Asignaciones Familiares o la Anses; o constancia que acredite el derecho a una Pensión No Contributiva por Invalidez, instituida por el artículo 9º de la Ley N° 13.478, reglamentada por el Decreto N° 432/97".En tanto con respecto al cómputo de servicios por la(AUH), desde el organismo puntualizaron que "entiéndase por persona que haya accedido a la AUH para Protección Social, a la mujer y/o persona gestante a la que se le haya liquidado y/o puesto al pago la mencionada Asignación, por el niño o la niña por quien se ha computado el año o los años adicionales de servicios, independientemente del estado de rendición de la liquidación; a excepción de aquellos períodos de liquidación de la Asignación Universal por Hijo para Protección Social que hayan sido suspendidos". Este cómputo de servicios por hijos y/o hijas "no tendrá efecto alguno como incremento o bonificación de los haberes jubilatorios y será considerado con los extremos del régimen general, sólo a los fines de alcanzar el mínimo de años de servicios requeridos para la obtención del beneficio jubilatorio".Respecto a la acreditación del período de licencia por maternidad y/o estado de excedencia, la Anses "considerará la información que surja inequívocamente de las Declaraciones Juradas remitidas por los empleadores y las empleadoras que se visualizan en el sistema informático SIPA que administra este Organismo". Si la información no llegase a encontrar en la plataforma,Asimismo, "los períodos de licencia invocados en los párrafos precedentes sólo podrán ser computados en tanto los servicios anteriores trabajados para el mismo empleador que las otorgó se encuentren probados y acreditados por la Anses, conforme la normativa vigente"., concluye la disposición.Eltiene como principal objetivo visibilizar, valorar y reconocer social y económicamente las áreas de cuidado a través de políticas de difusión jubilatoria y el derecho universal a la seguridad social., remarcaba Raverta.